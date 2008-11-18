۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۰

مرکز پیشرفت آمریکا تاکید کرد :

لزوم تغییر سیاست واشنگتن در قبال پاکستان و اتخاذ یک رویکرد منطقه ای

یکی از مراکز پژوهشی آمریکا روز گذشته طی گزارشی خواستار تغییر استراتژیک سیاست آمریکا در قبال پاکستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، مرکز پیشرفت آمریکا (CAP) که ارتباط نزدیکی با " باراک اوباما" رئیس جمهور جدید آمریکا دارد، پیشنهاد داد که سیاستی برای پاکستان تدوین شود که هم نهادهای غیرنظامی در این کشور را تقویت کند و هم تلاش موثری را برای مقابله با آشوبهای القاعده و گروههای افراطی در مناطق قبیله نشین پاکستان توسعه دهد.

این مرکز همچنین از واشنگتن خواست تا اهداف خود را در پاکستان به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر بین المللی و یک راهبرد منطقه ای طراحی شده برای پرداختن به نگرانیهای امنیتی اسلام آباد در رابطه با افغانستان و هند دنبال کند.

در این گزارش آمده است: آمریکا باید رویکرد کنونی کوتاه مدت خود را که بر روابط دوجانبه متمرکز است، تغییر دهد و به جای آن باید بر یک راهبرد طولانی مدت جهت پیشبرد ثبات و رشد در داخل پاکستان از طریق یک رویکرد چندجانبه و منطقه ای تمرکز کند.

بر پایه این گزارش، پاکستان یکی از بزرگترین چالشهای سیاست خارجی برای دولت اوباما خواهد بود.

کد مطلب 785097

