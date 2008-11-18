لزوم تغییر سیاست واشنگتن در قبال پاکستان و اتخاذ یک رویکرد منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، مرکز پیشرفت آمریکا (CAP) که ارتباط نزدیکی با " باراک اوباما" رئیس جمهور جدید آمریکا دارد، پیشنهاد داد که سیاستی برای پاکستان تدوین شود که هم نهادهای غیرنظامی در این کشور را تقویت کند و هم تلاش موثری را برای مقابله با آشوبهای القاعده و گروههای افراطی در مناطق قبیله نشین پاکستان توسعه دهد.

این مرکز همچنین از واشنگتن خواست تا اهداف خود را در پاکستان به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر بین المللی و یک راهبرد منطقه ای طراحی شده برای پرداختن به نگرانیهای امنیتی اسلام آباد در رابطه با افغانستان و هند دنبال کند.

در این گزارش آمده است: آمریکا باید رویکرد کنونی کوتاه مدت خود را که بر روابط دوجانبه متمرکز است، تغییر دهد و به جای آن باید بر یک راهبرد طولانی مدت جهت پیشبرد ثبات و رشد در داخل پاکستان از طریق یک رویکرد چندجانبه و منطقه ای تمرکز کند.

بر پایه این گزارش، پاکستان یکی از بزرگترین چالشهای سیاست خارجی برای دولت اوباما خواهد بود.

