  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸

باید از کتاب برای خودسازی استفاده کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز اقلیم شناسی جمهوری اسلامی ایران گفت: باید تلاش کنیم تا از کتاب برای خود سازی و تذهیب روح خود بهره بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مجید حبیبی شامگاه دیشب در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب خراسان رضوی، در جمع خبرنگاران افزود: کتاب وسیله ای برای بالندگی انسان است، باید تلاش کنیم تا از خواندن آن به خودسازی برسیم.

وی ادامه داد: کتابخوانی باید طوری باشد که در کتاب خودمان را ببینیم و در راه خودشناسی از آن استفاده کنیم.

حبیبی نمایشگاه کتاب را جایی برای آشتی دوباره مردم با کتاب خواند و افزود: این گونه نمایشگاه ها باعث ترویج کتاب و کتابخوانی در بین مردم می شود و افزایش بار علمی جامعه را در پی دارد.

وی دهمین نمایشگاه بین المللی خراسان رضوی را بهشت دانش دوستان دانست و پیشنهاد کرد: این نمایشگاه باید در مسیر توسعه گام بردارد و امیدوارم سال آینده ناشران بین المللی و بزرگ تر در این نمایشگاه شرکت کنند.

دکتر حبیبی با انتقاد از اطلاع رسانی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب خراسان رضوی گفت: اطلاع رسانی این نمایشگاه در حد یک نمایشگاه کشوری خوب بود ولی برای برگزاری یک نمایشگاه بین المللی کافی نبود

کد مطلب 785098

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها