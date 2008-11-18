دوره پیش دانشگاهی بازنگری و اصلاح می شود

لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگروه اصلاح و بازنگری دوره پیش دانشگاهی در شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده است افزود: تا کنون دو جلسه از این کارگروه برگزار شده که طی آن پیشنهاد حذف دوره پیش دانشگاهی بررسی کارشناسانه شده است و این جلسات همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تا کنون بحث و سخن زیادی مبنی بر حذف کنکور شده که هیچکدام مبنا و پایه دقیقی نداشته است ولی آموزش و پرورش این بار موظف شده نتیجه تصمیمات نهایی خود را اعلام کند.

رئیس مرکز آموزشهای نظری، پیش دانشگاهی، هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این که حذف دوره پیش دانشگاهی نیاز به مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسانه دارد اظهار داشت: تا کنون موارد زیادی مبنی بر جایگزین کردن دوره پیش دانشگاهی در مقطع متوسطه، راهنمایی و حتی دبستان در این کارگروه مطرح شده است که تا کنون هیچیک از آنها نهایی نشده و هر کدام در حد یک پیشنهاد است.

عباسی تصریح کرد: زمان مشخصی را برای حذف دوره پیش دانشگاهی نمی توان عنوان کرد ولی تا وقتی که تصمیمات این کارگروه نهایی و در شورای عالی و مجلس شورای اسلامی تصویب نشود دوره پیش دانشگاهی به قوت خود باقی می ماند.