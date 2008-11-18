دفنهای غیر قانونی پروژه های عمرانی را 33 سال تاخیر می اندازد

حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد از تشکیل گروه ویژه حفاظت از دفن غیرقانونی در گورستان‌های غیرمجاز مشهد‌ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و افزود: این گروه ویژه برای حفاظت از گورستان‌های غیرمجاز تشکیل می‌شود و با افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به دفن در این گورستان‌ها کنند، طبق مقررات برخورد قانونی می‌شود.

وی اظهار داشت: دفن غیرقانونی در گورستان‌های غیرمجاز سبب تاخیر 33 ساله پروژه‌های عمرانی شهر و ایجاد معضلات روانی، بهداشتی، امنیتی و ... می‌شود.

حسینی گورستان‌های بهشت امام علی(ع)، کریم آباد، دهرود، سیس‌آباد، شهرک شهید رجایی، شهرک قدس، شهرک حجت، نوده، قاسم آباد، شهرک طرق، دستگردان و شترک را از جمله گورستان‌های غیرمجاز اعلام کرد.

وی گفت: متاسفانه در ماه‌های اخیر مشاهده دفن در بعضی از این گورستان‌ها از جمله بهشت امام علی(ع) مشاهده شده است که با تشکیل گروه ویژه حفاظت برخورد جدی با متخلفان می‌شود.

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد آرامستان‌های مجاز شهر مشهد را حرم امام رضا(ع)، خواجه‌ربیع، خواجه اباصلت، بهشت جوادالائمه و بهشت رضا(ع) دانست و افزود: با توجه به وسعت 156 هکتاری بهشت رضا(ع) و وجود 40 هکتار فضای سبز و بیش از پنج هزار و 500 شهید دوران دفاع مقدس این مکان فرهنگی ـ معنوی کم‌هزینه‌ترین مکان برای دفن اموات شهر مشهد است.

