نظارت دستگاه قضایی بر نحوه استفاده از دوربینهای مدار بسته

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نصب دوربینهای شهری نباید آزادی فردی را به خطر اندازد گفت : نیروی انتظامی باید به نحو صحیح از دوربینهای شهری در جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.

در حالی نصب دوربینهای مداربسته در معابر و مناطق جرم خیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته که معاون امنیتی دادستان کل کشور و همچنین معاون دادستان تهران با تاکید بر حمایت از اجرای این طرح اطمینان داده اند که این طرح فقط در جهت جلوگیری از وقوع جرایم و شناسایی مجرمان است و نظارت لازم بر نحوه اجرای آن اعمال خواهد شد.

روز گذشته معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور پیش بینی کرده که نصب دوربین در مناطق جرم خیز کاهش 60 الی 70 درصدی جرایم را به دنبال داشته باشد.

معاون دادستان تهران در امور زندانها اظهارات رئیس جمهور را در خصوص نصب دوربینهای مداربسته قابل احترام دانست و افزود: اظهارات رئیس جمهور تاکیدی بود تا نیروی انتظامی به نحو صحیح از این دوربینها استفاده کند و باید گفت نظارت لازم نیز از سوی دستگاه قضایی در این خصوص اعمال خواهد شد و به طور حتم نیروی انتظامی نیز بدون هماهنگی با دستگاه قضایی در این خصوص اقدام نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از دوربینهای شهری نباید حقوق شهروندی را به مخاطره اندازد افزود: نیروی انتظامی می بایست این دوربینهای مدار بسته را فقط در مناطق جرم خیز و در جهت شناسایی مجرمانی که امنیت مردم را سلب کرده اند به کار گیرد.

سالارکیا دوربینهای شهری را در بحث افزایش امنیت اجتماعی تاثیرگذار دانست و افزود: پیش بینی می شود با اجرای این طرح شاهد افزایش امنیت عمومی به خصوص در مناطق جرم خیز باشیم.

معاون دادستان تهران در امور زندانها خاطرنشان کرد: معابر و مناطق جهت نصب این دوربینها تعیین شده و بررسیها لازم نیز صورت گرفته است.