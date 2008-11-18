  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

دیدارهای دوستانه فوتبال/

پرتغال در خانه برزیل/ قهرمان جهان در آتن

رقابت‌های دوستانه فوتبال فردا شب و بامداد روز پنجشنبه در نقاط مختلف جهان برگزار می شود که در یکی از مهم‌ترین دیدارها تیم پرتغال در برازیلیا با برزیل روبه‌رو می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرتغال با مربیگری کارلوس کوئیروز دوران جدیدی را آغاز کرده و دیدار با برزیل در ورزشگاه " والمیر کامپلو" می تواند محک خوبی برای او و شاگردانش باشد.

تیم فوتبال ایتالیا، مدافع عنوان قهرمانی جهان هم در غیاب بازیکنانی چون جیانلوییجی بوفون، دل پیه رو و آندره پیرلو در آتن با یونان دیدار خواهد کرد.

برنامه کامل رقابت‌های دوستانه فوتبال جهان به این شرح است:

چهارشنبه - 29/8/87
* ماکائو - هنگ کنگ
* مالت - ایسلند
* عمان - پاراگوئه
* غنا - تونس
* آذربایجان - آلبانی
* صربستان - بلغارستان
* اسلواکی - لیختن اشتاین
* قبرس - بلاروس
* مصر - بنین
* مونته نگرو - مقدونیه
* اوکراین - نروژ
* رومانی - گرجستان
* آفریقای جنوبی - کامرون
* مراکش - زامبیا
*  دانمارک - ولز
* اسلوونی - بوسنی
* اتریش - ترکیه
* یونان - ایتالیا
* لوکزامبورگ - بلژیک
* سوییس - فنلاند
* آلمان - انگلستان
* هلند - سوئد
* ایرلند جنوبی - لهستان
* ایرلند شمالی - مجارستان
* فرانسه - اروگوئه
* اسکاتلند - آرژانتین
* اسپانیا - شیلی

پنجشنبه - 30/8/87 
ونزوئلا - آنگولا
* برزیل - پرتغال
* کلمبیا - نیجریه

کد مطلب 785107

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها