پرتغال در خانه برزیل/ قهرمان جهان در آتن

به گزارش خبرگزاری مهر، پرتغال با مربیگری کارلوس کوئیروز دوران جدیدی را آغاز کرده و دیدار با برزیل در ورزشگاه " والمیر کامپلو" می تواند محک خوبی برای او و شاگردانش باشد.
تیم فوتبال ایتالیا، مدافع عنوان قهرمانی جهان هم در غیاب بازیکنانی چون جیانلوییجی بوفون، دل پیه رو و آندره پیرلو در آتن با یونان دیدار خواهد کرد.
برنامه کامل رقابتهای دوستانه فوتبال جهان به این شرح است:
چهارشنبه - 29/8/87
* ماکائو - هنگ کنگ
* مالت - ایسلند
* عمان - پاراگوئه
* غنا - تونس
* آذربایجان - آلبانی
* صربستان - بلغارستان
* اسلواکی - لیختن اشتاین
* قبرس - بلاروس
* مصر - بنین
* مونته نگرو - مقدونیه
* اوکراین - نروژ
* رومانی - گرجستان
* آفریقای جنوبی - کامرون
* مراکش - زامبیا
* دانمارک - ولز
* اسلوونی - بوسنی
* اتریش - ترکیه
* یونان - ایتالیا
* لوکزامبورگ - بلژیک
* سوییس - فنلاند
* آلمان - انگلستان
* هلند - سوئد
* ایرلند جنوبی - لهستان
* ایرلند شمالی - مجارستان
* فرانسه - اروگوئه
* اسکاتلند - آرژانتین
* اسپانیا - شیلی
پنجشنبه - 30/8/87
ونزوئلا - آنگولا
* برزیل - پرتغال
* کلمبیا - نیجریه
