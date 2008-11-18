پرتغال در خانه برزیل/ قهرمان جهان در آتن

به گزارش خبرگزاری مهر، پرتغال با مربیگری کارلوس کوئیروز دوران جدیدی را آغاز کرده و دیدار با برزیل در ورزشگاه " والمیر کامپلو" می تواند محک خوبی برای او و شاگردانش باشد.

تیم فوتبال ایتالیا، مدافع عنوان قهرمانی جهان هم در غیاب بازیکنانی چون جیانلوییجی بوفون، دل پیه رو و آندره پیرلو در آتن با یونان دیدار خواهد کرد.

برنامه کامل رقابت‌های دوستانه فوتبال جهان به این شرح است:

چهارشنبه - 29/8/87

* ماکائو - هنگ کنگ

* مالت - ایسلند

* عمان - پاراگوئه

* غنا - تونس

* آذربایجان - آلبانی

* صربستان - بلغارستان

* اسلواکی - لیختن اشتاین

* قبرس - بلاروس

* مصر - بنین

* مونته نگرو - مقدونیه

* اوکراین - نروژ

* رومانی - گرجستان

* آفریقای جنوبی - کامرون

* مراکش - زامبیا

* دانمارک - ولز

* اسلوونی - بوسنی

* اتریش - ترکیه

* یونان - ایتالیا

* لوکزامبورگ - بلژیک

* سوییس - فنلاند

* آلمان - انگلستان

* هلند - سوئد

* ایرلند جنوبی - لهستان

* ایرلند شمالی - مجارستان

* فرانسه - اروگوئه

* اسکاتلند - آرژانتین

* اسپانیا - شیلی

پنجشنبه - 30/8/87

ونزوئلا - آنگولا

* برزیل - پرتغال

* کلمبیا - نیجریه