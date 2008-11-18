اجاره 51 دستگاه تراکتور محلی برای بازگشایی راههای روستایی استان مرکزی

حسن احمدی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تراکتورها در روستاها زیر نظر شورای روستا کار می کنند و بالغ بر 150 روستای دور افتاده را در زمان بارش برف پوشش می دهند تا نسبت به برف روبی این محورها اقدام کنند.

وی از خرید 30 هزار تن نمک و 90 هزار تن ماسه خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون این نمکها و ماسه ها در تمام انبارهای ادارات انبار شده تا در زمان بارش برف در محورها و جاده های استان پاشیده شود.

احمدی اضافه کرد: با هماهنگیهای به عمل آمده با هواشناسی در راهدارخانه ها و ادارات دما سنج احساسی نصب شده و راهداران مرتبا گزارش هوا را گرفته و به اداره کل انعکاس می دهند.

وی تصریح کرد: از این طریق زمان کار نمک پاشی و اعزام اکیپ های برف روب در نقاط حساس زودتر انجام می شود و بدین طریق از بسته شدن احتمالی راهها جلوگیری می شود.

احمدی اظهار داشت: تعداد 81 اکیپ راه داری زمستانی با 507 نیرو و 325 دستگاه برف روبی آماده اعزام به نقاط برف گیر استان هستند.

وی گفت: در استان مرکزی 11 گردنه مهم به طول 71 کیلومتر وجود دارد و مقاطع مه گیر استان 96 مقطع با چهار هزار و 100 کیلومتر است.