31 پرواز ویژه از دبی به جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دارالحیات، هواپیمایی امارات اعلام کرد: در این پروازهای ویژه تعداد زیادی از زائران خانه خدا به فرودگاه جده منتقل می شوند که نزدیکترین فرودگان به مکه مکرمه است.

همچنین این هواپیمایی، گروهی را برای کمک به زائران خانه خدا و راهنمایی آنها به کار گرفته تا انتقال آنها با سهولت انجام گیرد.

مسئولان هواپیمایی این کشور با تأکید بر اینکه سفر به خانه خدا از سوی مسلمانان با استقبال زیادی رو به رو است، به منظور ارائه خدمات بهتر آنها را تشویق نیز کرده است. از این رو امسال 31 پرواز ویه بین فرودگان دبی - جده انجام می گیرد تا زائران خانه خدا به سهولت به عربستان منتقل شوند.

بر اساس گزارشهای الصباح، شورای عالی حج و عمره عراق اعلام کرد: فرودگاه استانهای بغداد، بصره، موصل، اربیل به منظور خدمت رسانی به زائران خانه خدا آماده انتقال آنان به عربستان هستند. به طوری که دیروز 274 زائر از فرودگاه سلیمانیه به عربستان رفتند.

گفته می شود این گروه دومین گروه از زائرانی هستند که به سوی عربستان رفته اند. نخستین گروه از فرودگاه اربیل رفته بودند.

نجم الساعدی مسئول ارتباطات و رسانه ای شورا با تأکید بر اینکه به منظور خدمت رسانی به زائران خانه خدا و سهولت رسیدن آنها به سفر حج وسایل راحتی و امنیت آنها را فراهم کرده است، گفت: امکان اسکان مناسب، غذای مناسب و وسایل نقلیه به منظور ادای مناسک حج برای آنها فراهم شده است.

تاکنون 3 هزار و 251 زائر عراقی به عربستان رسیده اند.