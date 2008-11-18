پول بدهید تا دانش آموز نمونه شوید!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دو ماه از آغاز سال تحصیلی 88-87 را پشت سر می گذاریم وزارت آموزش و پرورش تنها توانسته سرانه مدارس مربوط به سال تحصیلی گذشته را پرداخت کند که این تاخیر طولانی در پرداخت سرانه مدارس با توجه به سرمای شدید زمستان گذشته و خرابیهایی که اغلب مدارس با آنها مواجه شدند شرایط ناگواری را برای حضور دانش آموزان در مدارس فراهم آورد.

به اعتقاد کارشناسان کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش همواره به عنوان یکی از اصلی ترین معضلات نظام آموزشی کشور مطرح بوده است. با این همه، کارشناسان نظام آموزشی معتقدند که سیاستهای غیر کارشناسی در امر آموزش باعث تشدید این معضل شده است.

در حال حاضر بیشترین مشکلات مدارس دولتی مربوط به مدارس مناطق دور افتاده و حاشیه شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران است به طوری که اغلب مدارس شهرستانهای استان تهران با کمبود اعتبارات برای تامین هزینه های روزانه مدارس مواجه اند و با توجه به اینکه دانش آموزان این قبیل مدارس از قشر محروم و کم درآمد جامعه هستند امکان دریافت کمکهای مردمی از اولیاء این دانش آموزان خیلی سخت و دشوار است.

مادر یکی از دانش آموزانی که در حومه تهران درس می خواند با عنوان این مطلب که سه فرزند دانش آموز دارد و همسرش یک کارگر است که درآمدش 250 هزار تومان در ماه است می گوید: مسئولان مدرسه دخترم به دانش آموزان گفته اند که کسی که 10 هزار تومان بیاورد اسمش را به عنوان دانش آموز نمونه به اداره معرفی می کنیم.

این مادر می افزاید: ما نمی توانیم این مقدار به مدرسه کمک کنیم چون در توان ما نیست اما دخترم از پدرش می خواهد هر طور شده این پول را بدهد.

به گفته رحیم زمانی معاون پشتیبانی و برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران سرانه هر دانش آموز در مدارس ابتدایی 3 هزار تومان، راهنمایی 4 هزار و متوسطه 5 هزار تومان برای سال 86 تعین شده است. در حالی که مدیران مدارس معتقدند با این سرانه حتی نمی توان پول آب و برق و... را داد.

متاسفانه عدم توجه مسئولان آموزش و پرورش به مشکلات مدارس دولتی باعث شده که شرایط اداره این قبیل مدارس از سوی مدیران با دشواریهای زیادی همراه شود، به گونه ای که مجبور شوند از هر روش و ابتکاری برای تامین هزینه های مدرسه خود استفاده کنند که در نهایت این پول باید از جیب والدین دانش آموزان پرداخت شود.