مسابقه دانشجویی "آیت عشق" به مناسب 16 آذر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه دانشجویی "آیت عشق" در قالب شعر، داستان کوتاه، مقاله نویسی و متن ادبی برگزار می شود. این مسابقه با موضوعات "دانشجو و پاسداشت میراث شهدا"، "دانشجو و استکبار ستیزی"، "دانشجو حق خواهی و باطل ستیزی"، "شهادت ترجمه سرخ رسالت"، "لحظه های سرخ ایثار"، "اگر شهادت نبود..."، "راز و رمز شهیدانه زیستن"، "سنگر امروز ما؟!..."، "ما که مانده ایم" برگزار می شود.

دانشجویان می توانند تا 10 آذر ماه سال جاری آثار خود را در این زمینه ها به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران در دانشکده پزشکی را ارسال کنند.

این مسابقه به همت ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دانشجو متشکل از مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، انجمن اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی دانشگاه، بسیج جامعه پزشکی، جامعه اسلامی دانشجویان و کانون های قرآن و عترت دانشگاه طراحی و اجرا می شود.

جوایزی نیز به برگزیدگان به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.