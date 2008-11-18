تفاهمنامه گازی ایران و ترکیه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی با سرمایه گذاری ترکیه شب گذشته بین وزارت نفت ایران و وزارت انرژی ترکیه امضا شد.

بر اساس این قرارداد، 50 درصد گاز تولیدی این سه فاز به ترکیه فروخته خواهد شد. در این تفاهمنامه همچنین مقرر شد اجازه ترانزیت گاز ترکمنستان از ایران به ترکیه و انتقال گاز ایران به اروپا از سرزمین ترکیه به میزان 35 میلیارد متر مکعب در سال انجام شود.

در همین حال، ایجاد یک خط انتقال گاز از عسلویه تا مرز ترکیه به طول حدود 1850 کیلومتر اجرایی خواهد شد. بر اساس این گزارش، این تفاهمنامه باید با مذاکرات منظم طی یک سال به قرارداد تبدیل شود و مجموعه آن به عنوان یک بسته تفاهم به هم مرتبط است .

غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: در مذاکرات دو طرف در زمینه محورهای این همکاریها بحث و توافق نظر صورت پذیرفت.

نوذری افزود: محور اول این تفاهمنامه توسعه فازهای22، 23 و24 پارس جنوبی با سرمایه گذاری مشترک دو کشور است که مقرر شد 50 درصد گاز تولیدی این فازها به ترکیه فروخته شود.

وی محور دوم این تفاهمنامه را اجازه ترانزیت گاز از ایران به ترکیه عنوان کرد و اظهارداشت: محور سوم این تفاهمنامه انتقال گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه است که بر اساس آن، توافق شد به میزان 35 میلیارد متر مکعب در سال، گاز ایران از خاک ترکیه به اروپا منتقل شود.