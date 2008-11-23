به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مستند از سال 85 در مناطق شمالی و مرکزی ایران انجام شده و منیری تصویربرداری را از غرب مازنداران در بهشهر آغاز و در حرکت به سمت غرب بخش‌های دیگر را در نکا، ساری، قائم‌شهر، بابل، بابلسر و نور ضبط کرده است.

او در ادامه به سمت تهران آمده و باقی تصاویر را در امامزاده هاشم، آبعلی و تهران گرفته است. تدوین مستند "سیوا" بهار امسال آغاز شده و محمدمعین کریم‌الدینی آن را تدوین می‌کند. بخش‌هایی از این مستند همچنان نیازمند تصویربرداری است که منیری برنامه‌هایی برای برداشت 20 درصد باقیمانده کار تا ماه آینده دارد.

این مستندساز قصد دارد فیلم تازه خود را به جشنواره فیلم فجر ارائه دهد. او در مستند "سیوا" آئین‌ها، مشاغل، هنجارها و مسائلی از این دست را مورد بررسی قرار داده است. حجم انبوه راش‌ها کار تدوین فیلم را طولانی کرده است.