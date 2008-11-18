پرداخت یارانه 70 هزار تومانی در لایحه دولت گنجانده شد

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر با اشاره به نظر رئیس جمهوری در خصوص تعیین میزان یارانه های نقدی بین 40 تا 70 هزار تومان گفت: این رقم نیز در کارگروه تحول اقتصادی مطرح شد و همین میزان در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در خصوص هدفمند کردن یارانه ها اعلام شده است.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: البته برای تعیین این رقم باید بین مجلس و دولت توافقی صورت گیرد.

وی به تقسیم بندی 10 دهک جامعه به سه خوشه اشاره و تصریح کرد: در مرحله اول پرداخت یارانه های نقدی، به خوشه اول رقمی تعلق نخواهد گرفت و تنها به دو خوشه اول و دوم یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.

چگونگی تعیین میزان یارانه نقدی

به گفته فرزین میزان تعیین یارانه های نقدی و اینکه به چه دهکهایی چه مبلغی پرداخت خواهد شد، بستگی به مناطق شهری و روستایی، مناطق جغرافیایی، قرار گرفتن هر یک از افراد در دهکها و غیره دارد که البته ضرایبی نیز دراین خصوص در نظر گفته خواهد شد.

وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به واریز مبلغ نقدی یارانه ها به حساب سرپرست خانوار می شود و اینکه چگونه مشخص خواهد شد که آیا این فرد دارای صلاحیت برای واریز مبلغ یارانه نقدی خانوار به حساب وی است؟ گفت: وزارت رفاه و تامین اجتماعی این مسائل را به طور کامل بررسی می کند و در این زمینه کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با آنها همکاری خواهد داشت.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی ادامه داد: مباحث اجرایی در این طرح به طور کامل در نظر گرفته شده و در بسته های اجرایی به این نکات کاملا توجه شده است.