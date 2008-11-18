۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

اسامی داوران دیدارهای جام حذفی اعلام شد

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای دور اول از مرحله دوم پیکارهای جام حذفی باشگاه‌های کشور (گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران این دیدارها به شرح زیر است:
جمعه - 1/9/87
* ابومسلم مشهد - آرمین تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: سعید فتاحی، کمک‌ها: حسین طالقانی و حسین رحیمی پور، داور چهارم: موسی الرضا ارغوانی

* ذوب آهن اصفهان - شیرین فرازکرمانشاه، ساعت 13:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: ایرج ساعدی، کمک‌ها: سعید زارع و آرمان اسدی، داور چهارم: رسول احمدی

دوشنبه - 4/9/87
* سپاهان اصفهان - مقاومت ساری، ساعت 13:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: اسماعیل عامری، کمک‌ها: رسول استادزاده و علی برقندان، داور چهارم: سعید فاضل

سه شنبه - 5/9/87
* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 14:15
- در صورتی که امکان انجام دیدار بین تیم های استقلال تهران و داماش گیلان در محل ورزشگاه آزادی مقدور نباشد این مسابقه در محل ورزشگاه تختی برگزار می شود.

* مس رفسنجان - مس کرمان، ساعت 13:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان
داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: مسعود فرخ نیا و جواد شیروانی، داور چهارم: محمد شهریار پناه

* مقاومت سپاسی شیراز - استیل آذین تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حجت رضایی تبار و بابک عباسقلی، داور چهارم: محمد رضا خداپرست

یکشنبه - 10/9/87
* پیکان - تراکتور سازی تبریز، ساعت 13:45، ورزشگاه رجایی قزوین
داور: سعید بخشی زاده، کمک‌ها: حمید غمزه و علی پارسافر، داور چهارم: محمد دوستی

* راه آهن شهرری - پتروشیمی تبریز، ساعت 13:45، ورزشگاه اکباتان تهران
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

* شهرداری بندرعباس - فولاد خوزستان، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی بندرعباس
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

* استقلال اهواز- نفت تهران، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی اهواز
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

* شهرداری یاسوج - پاس همدان، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی یاسوج
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

* صنایع طلائی سمنان - پیروزی تهران، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی سمنان
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

