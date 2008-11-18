اسامی داوران دیدارهای جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران این دیدارها به شرح زیر است:
جمعه - 1/9/87
* ابومسلم مشهد - آرمین تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: سعید فتاحی، کمکها: حسین طالقانی و حسین رحیمی پور، داور چهارم: موسی الرضا ارغوانی
* ذوب آهن اصفهان - شیرین فرازکرمانشاه، ساعت 13:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: ایرج ساعدی، کمکها: سعید زارع و آرمان اسدی، داور چهارم: رسول احمدی
دوشنبه - 4/9/87
* سپاهان اصفهان - مقاومت ساری، ساعت 13:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: اسماعیل عامری، کمکها: رسول استادزاده و علی برقندان، داور چهارم: سعید فاضل
سه شنبه - 5/9/87
* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 14:15
- در صورتی که امکان انجام دیدار بین تیم های استقلال تهران و داماش گیلان در محل ورزشگاه آزادی مقدور نباشد این مسابقه در محل ورزشگاه تختی برگزار می شود.
* مس رفسنجان - مس کرمان، ساعت 13:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان
داور: حسین نیکوزاده، کمکها: مسعود فرخ نیا و جواد شیروانی، داور چهارم: محمد شهریار پناه
* مقاومت سپاسی شیراز - استیل آذین تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: علیرضا فغانی، کمکها: حجت رضایی تبار و بابک عباسقلی، داور چهارم: محمد رضا خداپرست
یکشنبه - 10/9/87
* پیکان - تراکتور سازی تبریز، ساعت 13:45، ورزشگاه رجایی قزوین
داور: سعید بخشی زاده، کمکها: حمید غمزه و علی پارسافر، داور چهارم: محمد دوستی
* راه آهن شهرری - پتروشیمی تبریز، ساعت 13:45، ورزشگاه اکباتان تهران
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود
* شهرداری بندرعباس - فولاد خوزستان، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی بندرعباس
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود
* استقلال اهواز- نفت تهران، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی اهواز
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود
* شهرداری یاسوج - پاس همدان، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی یاسوج
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود
* صنایع طلائی سمنان - پیروزی تهران، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی سمنان
- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود
