اسامی داوران دیدارهای جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران این دیدارها به شرح زیر است:

جمعه - 1/9/87

* ابومسلم مشهد - آرمین تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: سعید فتاحی، کمک‌ها: حسین طالقانی و حسین رحیمی پور، داور چهارم: موسی الرضا ارغوانی

* ذوب آهن اصفهان - شیرین فرازکرمانشاه، ساعت 13:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: ایرج ساعدی، کمک‌ها: سعید زارع و آرمان اسدی، داور چهارم: رسول احمدی

دوشنبه - 4/9/87

* سپاهان اصفهان - مقاومت ساری، ساعت 13:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: اسماعیل عامری، کمک‌ها: رسول استادزاده و علی برقندان، داور چهارم: سعید فاضل

سه شنبه - 5/9/87

* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 14:15

- در صورتی که امکان انجام دیدار بین تیم های استقلال تهران و داماش گیلان در محل ورزشگاه آزادی مقدور نباشد این مسابقه در محل ورزشگاه تختی برگزار می شود.

* مس رفسنجان - مس کرمان، ساعت 13:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان

داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: مسعود فرخ نیا و جواد شیروانی، داور چهارم: محمد شهریار پناه

* مقاومت سپاسی شیراز - استیل آذین تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حجت رضایی تبار و بابک عباسقلی، داور چهارم: محمد رضا خداپرست

یکشنبه - 10/9/87

* پیکان - تراکتور سازی تبریز، ساعت 13:45، ورزشگاه رجایی قزوین

داور: سعید بخشی زاده، کمک‌ها: حمید غمزه و علی پارسافر، داور چهارم: محمد دوستی

* راه آهن شهرری - پتروشیمی تبریز، ساعت 13:45، ورزشگاه اکباتان تهران

- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

* شهرداری بندرعباس - فولاد خوزستان، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی بندرعباس

- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

* استقلال اهواز- نفت تهران، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی اهواز

- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

* شهرداری یاسوج - پاس همدان، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی یاسوج

- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود

* صنایع طلائی سمنان - پیروزی تهران، ساعت 13:45، ورزشگاه تختی سمنان

- اسامی داوران این مسابقه متعاقبا اعلام می شود