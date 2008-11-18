احمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این اعتبار در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان قرار گرفته است که به تدریج هزینه خواهد شد.
وی افزود: این اعتبار برای استحکامبخشی و مقاومسازی مدارس استان سمنان و به منظور جلوگیری از خسارتهای ناشی از وقوع زلزلههای احتمالی اختصاص یافته است.
طاهری مقاوم سازی بناها و رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها را بهترین راه مقابله با حوادث طبیعی دانست و گفت: مقابله اصولی با حوادث با توجه به منابع محدود اعتباری برای جبران خسارتهای وارده تنها راه مطلوب است.
وی با بیان اینکه استان سمنان جزو استانهای زلزله خیز کشور است، گفت: باید سطح آگاهی خانوادهها و دانشآموزان را نسبت به عواقب حوادث طبیعی افزایش داد.
