70 درصد اقتصاد گیلان وابسته به کشاورزی است

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: کشاورزی گیلان باید از حالت سنتی خارج و کشاورزی مکانیزه وعلمی تبلیغ، ترویج و جایگزین شود زیرا با توسعه کشاورزی به شکل علمی و مکانیزه اقتصاد این استان شکوفا می شود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی گیلان ظرفیتهای عظیم برای توسعه دارد،عنوان کرد: این ظرفیتها با کوچکترین حمایت از طریق نهادهای دولتی و مردمی به بزرگترین فرصت تبدیل می‌شود.

عباسی افزود: کشاورزی در دنیا محور اصلی توسعه همه جانبه کشورها قرار گرفته و اولویت توسعه کشورها به توسعه کشاورزی معطوف شده ‌است.

نماینده رودسر و املش همچنین به تصمیمات جدید و موثربا هدف فراهم ساختن تسهیلات لازم برای کشاورزان و ارتقاء زیرساختهای بخش کشاورزی گیلان دردور دوم سفر به گیلان اشاره کرد و گفت: ایجاد سایت تحقیقاتی پرورش ماهیان خاویاری، احداث سردخانه، ارتقای کمی و کیفی محصول برنج، صیانت از جنگلها و ساماندهی دامداران از جمله این مصوبات است.

عباسی بیان داشت: اختصاص 95 میلیارد ریال برای صیانت از جنگلها و ساماندهی دامداران 13 شهرستان ساکن جنگلهای استان، تأمین اعتبار اجرای آبیاری تحت فشار، 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌ای برای افزایش ضریب مکانیزاسیون استان از دیگر تصمیمات دور دوم سفراست.

نماینده مجلس هشتم، شش میلیارد ریال اعتباربرای ارتقای کمی و کیفی محصول برنج، پنج میلیارد ریال اعتبار به محصول زراعی بادام زمینی، احداث و تجهیز آزمایشگاه و مرکز تشخیص بیماریهای آبزیان ازمصوبات این دور سفراست.

عباسی مطالعه طرح حفاظت خاک و آبخیزداری حوزه تالاب و حوزه سد شفارود، حوزه سد زیلکی رود شهر بیجار و پلرود ، اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای حفظ، حمایت و احیای گونه‌های جنگلی در حال انقراض، اختصاص دو میلیارد و 500 میلیون ریال برای اجرای ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات استان، مطالعه اجرای پیش‌آگاهی، پیشگیری و کنترل آفات و بیماریها و جنگلها و مراتع کشورازدیگر تصمیمات هیئت وزیران به گیلان است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای همه طرحهای تحقیقاتی در دست اجرای استان، تأمین اعتبار برای شناسایی و معرفی ارقام برنج مقاوم در مقابل تنشهای محیطی غیرزنده، تأمین اعتباراجرای پروژه‌ تحقیقاتی جامع استعداد سنجی‌ و کشت دوم و راتون اراضی شالیزاری استان از مصوبات عمدده این سفراست.

عباسی خاطرنشان کرد: اختصاص 10 میلیارد ریال برای حفظ ذخایر ژنتیکی و اصلاح نژاد گاوهای بومی، مطالعه طرح جامع احیاء اراضی حاشیه تالابها از حالت غرقابی و مهارکردن زه‌آبهای اطراف آنها در سطح حدود 30 هزار هکتار و مطالعه احداث زهکشهای جامع در سطح شالیزارهای استان از جمله وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سال های ‌٨٧ و ‌٨٨ است.

وی ادامه داد: اختصاص دو میلیارد ریال برای توسعه توتستان دراستان، اختصاص ‌١٢ میلیارد ریال جهت تکمیل و راه‌اندازی پژوهشکده بیوتکنولوژی استان و راه ‌اندازی تعداد ‌١٦٠ واحد تعاونی کشاورزی از مصوبات مهم سفر دور دوم رئیس جمهور به استان است.