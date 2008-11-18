توافق ایران و ترکیه برای ترسیم نقشه راه همکاری گازی

به گزارش خبرنگار مهر، "حلمی گومر" در جمع خبرنگاران در تهران گفت: تفاهم با ایران علاوه بر ساخت خط لوله استخراج گاز را هم به همراه دارد؛ بنابراین برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته وی همکاریهایی که در زمینه انرژی بین دو کشور انجام می پذیرد با توجه به امضای این تفاهمنامه گسترش پیدا می کند و برای کشور ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار است.

گومر با تاکید بر اینکه امروزه تامین امنیت انرژی برای کشورها اهمیت بسیاری دارد ، اضافه کرد: این همکاریها موجب تقویت امنیت برای دو کشور و منطقه خواهد شد.

وی تفاهم نامه منعقد شده بین ایران و ترکیه را گامی به جلو در روابط دو کشور عنوان کرد و افزود: در چارچوب این تفاهم نامه نقشه راهی برای همکاری در زمینه تامین امنیت عرضه گاز که بحث مهمی برای دو کشور است، ترسیم خواهد شد.

وزیر انرژی ترکیه در خصوص زمان امضای این قرارداد یاد آور شد: این امر نیاز به فعالیت فنی و بحث کارشناسی دارد و به نظر می رسد حدود یک سال زمان نیاز باشد تا این قرارداد به سرانجام برسد.

به گفته وی قیمت قرارداد نیز ظرف فاصله ای که مسائل کارشناسی قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد مشخص خواهد شد.

گومر در خصوص درخواست ترکیه برای افزایش صادرات گاز ایران خاطر نشان کرد: چنین بحثی مطرح نشده است و در مدت حضور در ایران بیشتر مذاکرات درباره سه بحثی بود که در مورد آن تفاهم حاصل شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ فشاری از طرف کشورهای دیگر برای همکاری با ایران وجود ندارد و برای ترکیه امضای یادداشت تفاهم با ایران بسیار مهم است.