ماتریس همکاری اقتصادی ایران و ارمنستان تهیه می شود

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار با مشاور رئیس جمهور ارمنستان گفت: عمده ترین مشکل تجاری بین ایران و ارمنستان بازتاب نگاه به اروپا به عنوان شریک تجاری به جای نگاه به پتانسیل منطقه ای است. از سوی دیگر، نبود اطلاع رسانی سیستماتیک بین بخش خصوصی دو کشور و همکاریهای تجاری براساس موافقتنامه ترجیحات تجاری و یا موافقتنامه تجارت آزاد از جمله موانع گسترش روابط دو طرف است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: البته سازمان توسعه تجارت به زودی با اجرای سیستمی مدون این آسیبها مرتفع می شود. از سوی دیگر، برگزاری سمینارها، اجرایی کردن توافقات اجلاس کمیسیون مشترک و تقویت همکاریهای بانکی بین دو کشور راهکارهایی برای ارتقای سطح و حجم مبادلات تجاری دو کشور است.

وی تصریح کرد: قرار بر این است که با تهیه ماتریس همکاری برای پیگیری و اجرایی نمودن توافقات طرفین، تدوین راهکار عملی همکاری نزدیک سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با آژانس توسعه گسترش همکاری در زمینه های مختلف صدور خدمات فنی و مهندسی و سایر موارد صورت گیرد.

غضنفری گفت: در حال حاضر ایران با حدود 80 میلیون دلار دارای تراز تجاری مثبت با ارمنستان است. البته طرف ارمنی حجم مبادلات میان دو کشور را راضی کننده نمی داند.