خوش خیالی یک مقام صهیونیستی درباره توقف برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "عاموس یادلین" که در مراسم یادبود "موشه دایان" رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در دانشگاه تل آویو سخن می گفت در ادامه افزود : انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا و بحرانهای اقتصادی موجود در جهان فرصتی را برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران از طریق دیپلماسی پدید آورده است. برای مثال در ماههای اخیر کاهش بهای نفت موجب ضربه پذیر شدن ایران شده است.

یادلین در ادامه با خوش خیالی گفت : انتخاب اوباما همچنین این امکان را فراهم کرده تا یک فشار بین المللی بر ایران وارد کنیم و از این طریق برنامه هسته ای تهران را متوقف کنیم.

رئیس اطلاعلات ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه افزود : ایران هر کاری را انجام می دهد تا از پیش آمدن وضعیتی همچون عراق و کره شمالی برای خود پیشگیری کند و به دلیل وجود بحرانهای اقتصادی موجود در جهان، ایران در جایگاهی است که وارد کردن فشار بر این کشور می تواند موثر باشد.

این مقام صهیونیستی در ادامه کار کردن با دولتهای میانه رو در خاورمیانه درباره برنامه هسته ای ایران را از دیگر راهکارهای موجود برای پیشرفت در قبال تهران دانست.

یادلین درباره توان نظامی رژیم جعلی اسرائیل نیز گفت : نیروی بازدارنده نظامی ما به اندازه سال 2000 نیست اما با این حال احتمال حمله به اسرائیل از سوی یکی از کشورهای همسایه بسیار پائین است. ولی با این وجود امکان حملاتی در سطح بسیار پائین وجود دارد که این حملات کوچک با پاسخ ما همراه خواهد بود و آنگاه جنگی بزرگ آغاز می شود.

یادلین در ادامه به مسئله مذاکرات دمشق-تل آویو نیز اشاره کرد و گفت : ممکن است سوریه با اسرائیل صلح کند اما این به شرطی است که ما تمام خواسته های سوریها را تامین کنیم. اما در صورت تحقق این امر نیز دمشق روابط خود با حزب الله و حماس را قطع نمی کند.