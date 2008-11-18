هشت هزار تن برنج در ایلام برداشت شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: دو شهرستان شیروان چرداول و دره شهر قطب نخست کشت برنج در استان ایلام هستند که همه ساله مقدار زیادی برنج محلی از این دو شهرستان برداشت می شود.

وی بیان داشت: امسال یک هزار و 500 هکتار از مزارع استان ایلام به کشت برنج اختصاص یافته بود که از این میزان، هشت هزار تن برنج سفید برداشت شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین برنج کاشت شده در استان ایلام از نوح محلی "عنبر بو" است، خاطر نشان کرد: استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین مستعد برای کشت انواع محصولات کشاورزی است.

شهبازی عنوان کرد: مهمترین محصولات کشاورزی استان ایلام گن، جو، برنج، خیار و ....است که همه ساله علاوه بر تأمین نیاز استان به دیگر نقاط کشور نیز صادر می شود.

این مسئول یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی میزان تولید محصولات کشاورزی استان ایلام تا حدودی کاهش یافت.