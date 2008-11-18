جزئیات گرانترین جایزه ادبی ایران / احتمال افزایش تعداد برگزیدگان

علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب و مسئول اصلی اجرایی نخستین جایزه ادبی جلال آل احمد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دعوت نشدن سیمین دانشور گفت: احساسمان این بود که شرایط جسمی ایشان برای حضور در این مراسم که ممکن است به دراز بکشد مناسب نیست.

وی با رد وجود هر گونه مشکل مالی برای برگزاری این جایزه -که گرانترین جایزه ادبی تاریخ ایران محسوب می شود- گفت: ما مشکلی مالی در برگزاری این جایزه نداشته‌ایم و انشاءالله از ساعت 16 تا 18 روز شنبه در تالار وحدت این جایزه برگزار و جوایز به برندگان اهدا خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر نتایج این جایزه نهایی شده و برگزیدگان مورد تائید هیئت‌های داوری و علمی جایزه مشخص شده‌اند که در روز برگزاری مراسم جوایز به آنها اهدا خواهد شد.

احتمال افزوده شدن نفرات شایسته تقدیر به جایزه

مدیرعامل خانه کتاب با بیان آنکه "بر اساس آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت علمی اختیار تعیین جایزه جنبی را دارد"، گفت: اما در سال جاری کسی به عنوان تقدیری توسط هیئت داوران معرفی نشده ‌است. همچنین طبق آئین‌نامه به برگزیدگان 110 و به نفرات شایسته تقدیر 25 سکه بهار آزادی اهدا می کنیم. یعنی اگر فردی برگزیده بود 110 سکه دریافت و اگر هم فرد شایسته تقدیری وجود داشت او هم 25 سکه بهار آزادی دریافت می‌کند.

شجاعی در عین حال از اعلام تعداد اسامی برگزیدگان و نفرات شایسته تقدیر این جایزه خودداری و این کار را به روز برگزاری مراسم موکول کرد.

به منظور رعایت حال سیمین دانشور از او دعوت نکردیم



مسئول اصلی نخستین جایزه ادبی جلال آل احمد درباره دعوت از سیمین‌دانشور و دیگر بستگان جلال آل احمد به این مراسم گفت: دعوت از مهمانان برنامه با مشورتی که با گروههای داوری و هیئت علمی شد صورت گرفته است است.



وی افزود: البته ممکن است ایشان از برگزاری جایزه در روز شنبه مطلع باشند اما ما به عنوان برگزارکننده جایزه ارتباطی با ایشان برای حضور در این مراسم برقرار نکردیم و احساسمان این بود که شرایط جسمی ایشان شرایط مناسبی برای حضور در مراسم نیست.

شجاعی همچنین گفت: به عنوان اولین تجربه این جایزه ما فکر می کنیم گروههای علمی و داوری به سختی و با جدیت تمام تلاش خود را مبذول کرده‌اند تا حداکثر دقت و توجه به معیارهای حرفه‌ای حوزه‌های داستان، نقد ادبی، تاریخ نگاری و مستندنگاری به عمل آورند.



وی ادامه داد: از سوی دیگر همه تلاش ما این بود که هر آنچه نظرات هیئت داوری است بدون هیچگونه دخالتی از سوی موسسه خانه کتاب اعلام شود.

مدیرعامل خانه کتاب اضافه کرد: به هر حال هر حرکتی در گام اول شرایط ایده‌آل خودش را نخواهد داشت و ما تلاش خود را از هم‌ اکنون برای برپایی این جایزه‌ در سالهای آینده آغاز کرده‌ایم تا ضمن بهره‌گیری از تجربه امسال از مشورت با همه پژوهشگران عرصه ادب و تاریخ نیز بهره‌بگیریم تا این جایزه با توجه به شأن و ارج جلال برگزار شود.

اولین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود. بر اساس آئین‌نامه جایزه ادبی جلال آل احمد مصوب 23 آبان ماه 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدف از برگزاری این جایزه "ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی" عنوان شده است و آثار در پنج رشته علوم انسانی شامل داستان کوتاه، داستان بلند، نقد ادبی، مستندنگاری و تاریخ نگاری داوری می شوند.



هیئت امنای جایزه را اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر تشکیل می دهند که ریاست هیئت امنا با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری آن (بدون حق رأی) به عهده معاون فرهنگی وزارتخانه است. همچنین بر اساس این آئین نامه مراسم اهدای جایزه ادبی جلال آل‌ احمد هر سال مقارن با ایام تولد وی برگزار می‌شود.



ارزش جوایز نفرات اول هر کدام از رشته های این طرح، نشان ادبی جلال آل احمد به علاوه 110 سکه بهار آزادی خواهد بود.