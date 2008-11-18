نصب دوربین شهری مغایر حقوق شهروندی نیست / پرونده پالیزدار در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر دکتر علیرضا جمشیدی در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران که صبح امروز در ساختمان وزارت دادگستری برگزار شد، در ارتباط با پرونده باند پالیزدار گفت: مراجعه حضوری نماینده مجلس با متهم هنوز انجام نشده است اما باید گفت بدون این مراجعه نیز کیفر خواست صادر خواهد شد.

وی در خصوص تقاضای مرخصی شهرام جزایری گفت: تقاضای مرخصی وی به قوه قضائیه رسیده اما باید مطمئن شویم که در مرخصی فرار نمی کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص پرونده عشا مومنی که در دادسرای امنیت در حال بررسی است گفت: این فرد با قرار مناسب آزاد شده و برای خروج وی از کشور نیز منعی وجود ندارد.

خبرنگاری از جمشیدی پرسید یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده که پرونده و برخی اسناد موسویان را بررسی و عنوان کرده به شخص آقای موسویان افترا زده شده است که وی در پاسخ گفت: اطلاع ندارم این نماینده پرونده ای را مشاهده نموده یا خیر و برای شخص بنده نیز این امر مبهم است.

وی تصریح کرد: این نماینده اگر براساس اختیار و اجازه ای اسناد و پرونده را بررسی نموده باید از خودش سئوال شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ارتباط با طرح نصب دوربین های مدار بسته در معابر و منطقه شهری گفت: نصب دوربین های مدار بسته در برخی مناطق در بحث کنترل و ترافیک مثبت و موثر بوده بنابراین چنانچه نصب چنین دوربین هایی در جهت حفظ امنیت و برقراری نظم باشد و مغایر حقوق شهروندی نباشد می تواند مطلوب باشد. اما اگر بخواهیم استفاده دیگری از آن داشته باشیم که مغایر حقوق شهروندی باشد به هیچ عنوان مطلوب نیست.

جمشیدی همچنین در ارتباط با توقیف هفته نامه شهروند امروز گفت: تاکنون از طرف هیئت نظارت بحث و دعوایی و مطلبی به دادگاه ارسال نشده و پرونده ای نیز تشکیل نشده است.