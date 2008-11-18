سند درس ملی آموزش و پرورش تا سال آینده اجرایی می شود

علی ذوعلم در گفتگوی با خبرنگار مهر با اعلام اینکه برخی از کمیته های تخصصی برنامه درس ملی نتایج نهایی مطالعات خود به کمیته اصلی تولید سند ارائه داده اند، گفت: در حال بررسی این نتایج در کمیته اصلی هستیم و درنظر داریم نگاشت نهایی این سند را برای تصویب نهایی تا پایان سال جاری به شورای عالی آموزش و پرورش بفرستیم.

برنامه درس ملی سند مادر و فلسفه کلان آموزش و پرورش است که پاسخگوی نیاز تعلیم و تربیت کشورمان است و تدوین آن نزدیک به سه سال است که آغاز شده و 7 کمیته تخصصی بخشهای مختلف آن را تهیه و تنظیم کرده اند و 80 درصد تدوین این سند به پایان رسیده است.

مدیر طرح تولید برنامه درس ملی آموزش و پرورش افزود: قطعا این سند بعد از بررسیهای اولیه در شورای عالی با اصلاحات نهایی روبرو می شود که آنها را نیز به سرعت عملیاتی ساخته و اعتبارات آن را مشخص می کنیم.

بنا به مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تألیف وزارت آموزش و پرورش پایان سال جاری رافرصت نهایی آموزش و پرورش برای اتمام تدوین سند درس ملی خواند و اظهار داشت: این طرح در اوایل سال تحصیلی 89-88 اجرایی می شود.

ذوعلم با تاکید بر اینکه سند درس ملی تغییرات اساسی و تحول شگرف را در نظام برنامه ریزی درسی ایجاد خواهد کرد، خواهان ایجاد جایگاه مناسب در برنامه پنجم توسعه برای سند درس ملی شد و گفت: دولت و مجلس باید از هم اکنون بسترهای مالی و معنوی این سند را فراهم آورند.

مدیر طرح تولید برنامه درس ملی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی این سند در دولتهای مختلف و در آینده چیست، تاکید کرد: شورای عالی وزارت آموزش و پرورش ماده واحده ای در سال گذشته در خصوص اجرای سند درس ملی تصویب کرد که طبق آن تمام دستگاههای اجرایی آموزش و پرورش در دوره های مختلف موظف به اجرای آن هستند.

هم ‌اکنون در نظام آموزشی ایران بیش از 900 عنوان کتاب درسی وجود دارد و برخی از کارشناسان امور آموزشی معتقدند که برای پیشبرد هماهنگ اهداف آموزشی و جلوگیری از ناهنجاریهای موجود در تامین مطالبات تدوین برنامه درس ملی امری ضروری است.

بنا بر عقیده آنان در نظام کنونی آموزش و پرورش به مباحث بهداشتی، اخلاقی و مهارتهای فکری توجه کافی نشده است و در سامانه فعلی برنامه درسی هیچ بخشی خود را در قبال این حوزه‌ها مسئول نمی‌داند اما در برنامه درس ملی به این بخشها توجه شده است و مسئولیت آنها به‌ طور واضح به ‌عهده قسمتی خاص از آموزش و پرورش گذاشته می‌شود.