کندی و رایس در رقابت با ال گور و پاول برای تصدی نمایندگی سازمان ملل

"سوزان رایس" مشاور ارشد سیاست خارجی اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دستیار وزیر امور خارجه دولت کلینتون در امور آفریقا و مشاور ارشد اوباما در سیاست خارجی، گزینه ای مهم برای به عهده گرفتن مسئولیت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد به شمار می رود.

"کارولین کندی" هم بعد از رایس از شانس بیشتری نسبت به دیگر رقبا برای تصدی این پست برخوردار است. وی تنها دختر بازمانده از جان اف کندی رئیس جمهور اسبق آمریکاست که در یک حمله تروریستی کشته شد.

وی که یک نویسنده و حقوقدان برجسته به شمار می رود؛در مقاله ای در نیویورک تایمز در 27 ژانویه 2008 رسما از باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.

کندی در این مقاله اوباما را یادآور پدرش عنوان و نامزد سیاهپوست را الهام بخش توصیف کرد.

آلبرت آرنولد گور جونیورمعروف به "الگور" هم گرچه از وزنی بالاتر از پست نمایندگی سازمان ملل متحد برخوردار است، اما رسانه های آمریکا وی را یک گزینه بسیار مناسب برای تصدی این پست اعلام کردند.

وی متولد ۳۱ مارس ۱۹۴۸بوده و یک فعال محیط ‌زیست و سیاستمدار آمریکایی است. وی به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون خدمت کرده است.

ال گور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ از سوی حزب دموکرات آمریکا نامزد بود، ولی انتخابات را به جرج بوش باخت.

ال گور در سال ۲۰۰۷ همراه با هیئت بین ‌دولتی درباره تغییرات اقلیمی برنده جایزه صلح نوبل شد.

"کالین پاول" را نیز باید گزینه ای برای تصدی همه پستها در کابینه اوباما برشمرد. رسانه های آمریکا که پس از پیروزی سیاهپوست، انتخاب کابینه را در صدر تحلیلها و ارزیابی های خود قرار داده اند از داده شدن یک پست کلیدی به وی در دولت خبر داده اند و پست سازمان ملل متحد پایین ترین پستی است که این رسانه ها برای وزیر امور خارجه سابق آمریکا قائل هستند.

وی تاکنون به عنوان مشاور امنیت ملی، رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر امور خارجه در دولتهای گذشته آمریکا فعالیت داشته است.