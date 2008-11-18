سرکنسول ایران در پیشاور: دولت پاکستان باید گامهای عملی برای آزادی دیپلمات ایرانی بردارد

"محمد اقبال علی اصغری" در گفتگو با خبرگزاری مهر با ابراز نگرانی از اینکه تاکنون هیچ اطلاعات مشخص و روشنی از ربوده شدن "حشمت الله عطارزاده نیاکی" وابسته تجاری کنسولگری ایران در پیشاور به دست نیامده است، گفت موضوع ربوده شدن آقای عطار زاده نیز نباید مانند سرکنسول افغانستان که دو ماه پیش با شیوه ای مشابه در این شهر ربوده شد، و هنوز هم خبری از آن نیست، به فراموشی سپرده شود.

سرکنسول ایران در پیشاورهمچنین اظهار نظرها درباره دست داشتن طالبان پاکستان در ربودن عطارزاده را رد کرد و اظهار داشت : هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این ربایش را برعهده نگرفته است.

علی اصغری از رسانه های ایران و در عین حال از مقامهای پاکستان خواست تا این ذهنیت را که با گذشت زمان این مسئله از تب و تاب بیفتد و به فراموشی سپرده شود، از خود دور کنند.

وی با اشاره به تلاشهای کنسولگری ایران در این زمینه خاطر نشان کرد: ما تمام تلاش خود را برای یافتن سرنخ های محکم از این دیپلمات ربوده شده که آخرین ماموریت وی نیز در پاکستان بود،به کار می گیریم، اما مقامهای امنیتی در پیشاور و در پاکستان هیچ اطلاعات روشن و دقیقی در این باره نمی دهند و صرفاً به گفتن این نکات بسنده می کنند که سرنخ هایی به دست آمده و در حال پیگیری قضیه هستند.

سرکنسول ایران در پیشاور همچنین از مقامهای پاکستانی خواست تا ابراز تاسف را کنار گذاشته و گامهای عملی برای آزادی عطارزاده بردارند.

علی اصغری همچنین به مهر خبر داد که در چند روز گذشته با مقامهای امنیتی، دینی و دیگر شخصیتهای بانفوذ و دولتی پیشاور دیدار کرده و از آنها خواسته است تا برای آزادی این دیپلمات ایرانی گامهایی بردارند.

سرکنسول ایران در پیشاور همچنین از دیدار خود با سر وزیر پیشاور تا لحظاتی دیگر خبر داد و خاطر نشان کرد که در این دیدار از وی مصراً خواهد خواست برای روشن شدن سرنوشت این دیپلمات ایرانی تلاش کند.