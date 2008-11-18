هرتسوگ و موریس به فهرست اولیه اسکار مستند بلند راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد فیلمساز صاحبنام آلمانی در فیلم جدید خود "برخوردها در انتهای دنیا" زیبایی کمتر دیده‌شده قطب جنوب را ثبت کرده است.

این فیلم اولین بار سپتامبر پارسال در جشنواره فیلم تلوراید به نمایش درآمد و پس از آن در چند جشنواره سینمایی دیگر از جمله تورنتو، آمستردام و توکیو نیز پخش شد. هرتسوگ 66 ساله در حوزه سینمای داستانی فیلم‌هایی چون "آگیره، خشم خداوند" و "فیتس کارالدو" را در کارنامه دارد.

مستند "برخورد در انتهای دنیا" ساخته ورنر هرتسوگ

مستند "رویه عملیاتی استاندارد" موریس درباره رفتار شرم‌آور نیروهای آمریکایی در زندان ابوغریب در عراق است. این فیلم فوریه پیش جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره فیلم برلین را گرفت. موریس 60 ساله سال 2004 برای مستند "مه جنگ" درباره رابرت مک‌نامارا وزیر دفاع آمریکا در زمان جنگ ویتنام برنده اسکار شد.

فیلم بریتانیایی "مرد روی سیم" به کارگردانی جیمز مارشال دیگر فیلم مطرح فهرست اولیه نامزدهای اسکار بهترین مستند بلند است. این فیلم درباره فیلیپ پتی فرانسوی است که سال 1974 در برنامه‌ای نمایشی حدود یکساعت روی یک سیم بین برج‌های تازه احداث شده تجارت جهانی در نیویورک راه رفت.

"مرد روی سیم" پارسال جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه فیلم برگزیده تماشاگران بخش مسابقه مستند سینمای جهان ساندنس را از آن خود کرد. "سوخت" جاشوا تیکل درباره بحران انرژی در آمریکا و وابستگی این کشور به نفت و I.O.U.S.A ساخته پاتریک کریدون درباره بحران مالی آمریکا نیز برای راه یافتن به فهرست نهایی پنج فیلم این بخش رقابت می‌کنند.

استیو جیمز و پیتر گیلبرت در "در خانه مرگ" مجازات اعدام را مورد انتقاد قرار می‌دهند. "خیانت" الن کوراس تاثیر عملیات نظامی سال 1980 آمریکا بر یک خانواده لائوسی را مورد توجه قرار می‌دهد. Trouble the Water به کارگردانی تیا لسین و کارل دیل روایتی شخصی از بقا در حین و پس از توفان کاتریناست که پارسال جایزه بزرگ داوران جشنواره ساندنس را برد.

Pray the Devil Back to Hell ساخته جینی رتیکر درباره زنان فعال در زمینه صلح در لیبریاست. "آنها خواهر دوروثی را کشتند" دانیل یانگی روایتی از یک جنایت واقعی است. "زندگی و مرگ هانا سنش" روبرتا گراسمن درباره تلاش‌های یک یهودی متولد مجارستان در جنگ جهانی دوم است.

"ساخت آمریکا" استیسی پرالتا درباره درگیری باندهای تبهکار مختلف لس آنجلس ، "باغ" اسکات همیلتن کندی با موضوع یک باغ در لس آنجلس، "گلس: تصویری از فیلیپ در دوازده بخش" اسکات هیکس درباره فیلیپ گلس آهنگساز معروف و "در یک رویا" جرمیا زاگار که درباره آیزیا زاگار هنرمند معرق‌کاری و پدر کارگردان است، این فهرست را کامل می‌کند.



شاخه بخش مستند آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از میان این 15 فیلم در نهایت پنج فیلم را انتخاب می‌کند که اسامی آنها 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) همراه نامزدهای سایر بخش‌ها اعلام می‌شود.

مراسم اعطای جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار و به طور زنده از شبکه ABC پخش می‌شود. پارسال فیلم ضدجنگ "تاکسی به سمت تاریکی" ساخته الکس گیبنی این جایزه را برد.