برای رفع شائبه رئیس جمهور رای فراکسیون اصولگرایان منتشر شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نماینده تهران در جلسه علنی امروز در تذکر آیین نامه ای با اشاره به ماده 17 آیین نامه مبنی بر قسم هیئت رئیسه بر رعایت بی طرفی و تاکید بر وحدت رویه اظهار داشت : در رای اعتماد به علی کردان صحبت از این بود که تعداد موافقان و مخالفان زیاد است و ناچار باید برای صحبت آنان قرعه کشی کنیم.

وی افزود: اما منشی ها امروز گفتند در جلسه رای اعتماد آقای محصولی بنای قرعه کشی نداریم. اگر قرار بر رویه است که باید در جلسه امروز نیز قرعه کشی شود اگر غیر از این است باید تکلیف روشن شود.

نادران در تذکر دیگر خود به صحبتهای امروز رئیس جمهور در معرفی صادق محصولی اشاره و خاطرنشان کرد : استنباط از سخنان رئیس جمهور این است که اگر مجلس به محصولی رای ندهد این متاثر از القائات جریانات انحرافی خارج از مجلس است و اگر رای دهد استقلال خود را نشان داده است.

وی ادامه داد: تقاضا دارم ریاست جلسه که ریاست فراکسیون اکثریت مجلس را هم به عهده دارند اجازه دهند رای فراکسیون اکثریت که روز یکشنبه اتخاذ شد برای اطلاع نمایندگان انتشار یابد تا هیچ شائبه ای از جهت القائات بیرونی به وجود نیاید.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نادران اظهار داشت: تذکر اولیه شما درست است. ما در قرعه کشی موافقان و مخالفان رویه مجلس هفتم را در مجلس هشتم ادامه دادیم اما با رجوع به آیین نامه متوجه شدیم که نص صریح است که نوبت در مخالفت و مخالف رعایت شود الان هم اصراری نداریم. نص صریح نوبت است اگر نمایندگان رای دهند با قرعه کشی پیش می رویم. من تشخیصم این بود که چون سوگند خورده ایم باید آیین نامه را دقیقا اجرا کنیم اما اگر مجلس رای دیگری دهد ما حرفی نداریم.

رئیس مجلس در مورد اظهارات رئیس جمهور نیز تصریح کرد: برداشت من از سخنان رئیس جمهور چنین چیزی نبود که اگر مجلس هر رایی بخواهد بدهد تحت یک موج بیرونی است بلکه می خواستند بگویند فضای بیرون اینگونه است. به هر حال مجلس نمایندگان با بصیرت شرایط را بررسی می کنند و نظر خواهند داد.

وی درباره نتایج فراکسیون نیز گفت: نتایج قبلا اعلام شده و چیزی نیست که مخفی مانده باشد. فکر می کنم الان با توضیحات محصولی و رئیس جمهور دوستان موافق و مخالف همگی می توانند به یک نگاه جامعی برسند.