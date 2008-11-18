20 هزار نفر در دهلران عضو کتابخانه های عمومی هستند

عبدالحسین رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام در ایلام اظهار داشت: در شهرستان دهلران پنج باب کتابخانه با ظرفیت 60 هزار جلد کتاب فعال هستند.

وی بیان داشت: 20 هزار نفر در شهرستان دهلران عضو کتابخانه های عمومی هستند که از این تعداد پنج هزار نفر عضو فعال هسند.

این مسئول با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی نقش موثری در زندگی روزمره دارد خاطر نشان کرد: از مهمترین عناوین فعالیت کتاب در شهرسیتان دهلران می توان به کتابخانه برتر، کتابدار برتر، انجمن برتر و ..اشاره کرد.

رحمتی یادآور شد: در هفته کتاب نیر نمایشگاه های متعدد کتا برای همه اقشار در شهرستان برپا شده است که می توانند به خوبی از آن استفاده کنند.