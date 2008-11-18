به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام حیدر مصلحی در سی امین جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگی مساجد کشور با بیان این مطلب تصریح کرد: این طرح بر اساس اصول دوازده گانه مورد نظر و تأکیدات مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی امور مساجد کشور و ایجاد زمینه های توسعه فعالیتهای فرهنگی دینی و رفع نواقص و کاستیها با همکاری کارشناسان مربوطه و هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه ستاد پشتیبانی و حمایت از مساجد به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 83 شکل گرفت تصریح کرد: این شورا مرکب از نمایندگان 14 دستگاه و سازمان فرهنگی است که تاکنون 29 جلسه برگزار و 15 طرح و برنامه برای ساماندهی امور مساجد به تصویب رسیده است.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: تصویب طرح بانک اطلاعات و شناسنامه مساجد، تصویب طرح شورای بهداشت نمازگزاران مساجد که توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده، اجرای برنامه های قرآنی و برپایی نمایشگاه کتب و علوم قرآنی در مساجد منتخب ، ساماندهی مساجد سیستان و بلوچستان و تهیه طرح اوقاف فراغت مساجد از جمله مصوبات این ستاد است.