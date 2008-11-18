بانک مرکزی مسئول اصلی استخراج نرخ تورم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی زاهدی وفا که دیشب در شبکه تهران سخن می گفت، درخصوص نرخ تورم با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه از تورم سالیانه متفاوت است، گفت: آنچه در برنامه ریزیهای اقتصادی مد نظر قرار می گیرد، تورم سالیانه است و آنچه در تورم سالیانه مطرح می شود، متوسط بین نرخهای ماهانه تورم است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی مرجع اصلی استخراج نرخ تورم را بانک مرکزی ذکر کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا تناسبی بین رشد اقتصادی 6.7 درصد و نرخ تورم 18.4 درصد پایان سال 86 وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: این موضوع بستگی به ساختارهای مختلف اقتصادی دارد، این در حالی است که نرخ تورم بالا و دو رقمی مشکل دو دهه گذشته کشور بوده است.

تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور

وی در خصوص تاثیرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور نیز اظهارداشت: زمانیکه قیمت نفت افزایش یافته بود، به همان میزان نیز قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافت. به عنوان مثال، در واردات صنایع انرژی، آلومینیوم، مس، فولاد و غیره با افزایش قیمت مواجه بودیم.

زاهدی وفا اضافه کرد: یعنی به همان میزان که از مواهب افزایش قیمت نفت بهره مند شدیم، افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز بر کشور تاثیر گذاشت، اما مهم این است که فروش مواد خام را به حداقل برسانیم و این مواد خام را در کشور پرورش دهیم تا به ارزش افزوده تبدیل شود.

بهره وری

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بهره وری را یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی برشمرد و افزود: هم اکنون این موضوع مطرح است که چگونه بهره وری را در نظامهای بانکی، مالی و گمرکی افزایش دهیم، یعنی تم اصلی طرح تحول اقتصادی این است که برای مدیریت اقتصادی و افزایش ارزش پایه اقتصادی، چگونه می توانیم بهره وری را افزایش دهیم تا از این طریق نیز بتوانیم اقتصاد را مدیریت نمائیم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر استفاده از ابزارهای قیمتی برای مدیریت اقتصادی کشور تاکید و تصریح کرد: فقط صرف اینکه یک اصلاح مدیریتی از قبیل ایجاد یک سیستم حمل و نقل عمومی و غیره برای کاهش میزان مصرف انرژی در نظرگفته شود، کافی نیست، زیرا تجربه نشان داده که این نوع سیاستها، یک نوع محدودیتهای اجرایی را نیز در پی داشته است.

وی بیان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها، مبحثی تحت عنوان اینکه بخشی از منابع حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، برای تغییر در نظام تولید کشور به صورت همزمان استفاده شود، مطرح شده، به عنوان مثال در لایحه مشخص شده که یک درصدی از این منابع صرف بهبود سیستم، ایجاد بهره وری، بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای کشاورزی وصنعت شود.