جزئیات کامل بخشنامه کارمزد خدمات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات بخشنامه بانک مرکزی درخصوص کارمزد خدمات بانکی به سیستم بانکی که در تاریخ پنجم آبان ماه صادر شده، به شرح ذیل است.

" به استحضار می رساند؛ 1- از سال 1380 تاکنون تعرفه خدمات بانکی تغییر نکرده است . از این رو بنا به درخواست و پیگیری مکرر بانکها ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات به شعب که صرف وقت و هزینه های زیادی به همراه دارد بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور ، بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بند 14 بسته سیاستی - نظارتی سال 1387 و به موجب بخشنامه نب / 3741 مورخ 3/7/1387 به بانکها اجازه داد تا نسبت به افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی تا سقف تعیین شده اقدام نمایند.

2- به منظور توسعه خدمات الکترونیکی مقرر گردید بانکها حواله های بین بانکی را از طریق سیستم الکترونیکی " ساتنا" به صورت مجانی انجام دهند .

در این رابطه بایستی سیستم نرم افزار واسطه ( Intre Face) بین سامانه حسابهای متمرکز بانک و ساتنا به طوری که شبکه شعب بانک به صورت سیستماتیک قادر به صدور دستور پرداخت به ساتنا باشد و همچنین وجوه دریافتی شعب سایر بانکها از طریق نرم افزار واسطه به طور مستقیم به حساب مشتری ذینفع واریز گردد ، در شبکه بانک نصب شود.

3- به مشتریان اطلاع رسانی شود که قبوض آب ، برق و گاز از طریق استفاده از خدمات الکترونیکی شامل کارت بانک ( خودپرداز یا پایانه های فروشگاهی ) ، موبایل بانک ، تلفن بانک و خدمات اینترنتی به صورت رایگان قابل پرداخت می باشد.

4- دراجرای استفاده از خدمات الکترونیکی لازم است آن بانک با ابلاغ بخشنامه به کلیه شعب ، ضمن راهنمایی مجریان برای ارائه خدمات و ادای توضیحات مورد نیاز مشتریان ، بر مجانی بودن خدمات الکترونیکی بدون محدودیت مبلغ تاکید گردد.

سئوالات و مراجعات مردم حاکی از ضعف اطلاع رسانی بوده تا آنجا که این اقدام درست و منطقی متاسفانه مورد ایراد و حتی اعتراض عده ای قرار گرفته است. از این رو، لازم است اولا از طریق وسایل ارتباط جمعی در خصوص موارد فوق به نحو مقتضی به عموم مردم علی الخصوص مشتریان اطلاع رسانی شود. ثانیا اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در کلیه شعب آن بانک به نحو شایسته در معرض دید مشتریان قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند از نتیجه اقدامات به عمل آمده این بانک را مطلع نمایند."

بانک مرکزی همچنین در بخشنامه دیگری در تاریخ هفتم آبان ماه به سیستم بانکی تصریح کرده است: " پیرو بخشنامه شماره 3741 مورخ 3/7/87 و 4317 مورخ 5/8/87 در خصوص تعرفه نرخ کارمزد بانکها باستحضار می رساند بر اساس اطلاعات واصله برخی از شعب آن بانک بابت دریافت قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن وجوهی را به عنوان کارمزد از مردم دریافت می نمایند که این موضوع مغایر با مفاد بخشنامه های مذکور و جدول شماره 9 تعرفه خدمات بانکی می باشد.

نظر به اینکه کارمزد قبوض مذکور به عهده شرکتهای خدماتی ( آب ، برق ، گاز و مخابرات ) می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند کلیه شعب آن بانک از دریافت کارمزد از مردم بابت پرداخت قبوض یاد شده خودداری نموده و صرفا بر اساس تعرفه پیوست بخشنامه 3741 مورخ 3/7/87 عمل نمایند."