۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۰

شور حج / 102

همه باید برای تحقق عینی شعار سال نوآوری تلاش کنند

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: همه باید در سال نوآوری برای تحقق عینی این شعار تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری شب گذشته در آیین افتتاح فعالیت رسمی بعثه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدینه منوره افزود: شعار نوآوری ریشه در رهنمودهای اهل بیت (ع) دارد و نه تنها یکسال بلکه همه سالها و روزها باید زمان نوآوری باشد.

وی با عنوان این مطلب که برای یک مسلمان و نظام اسلامی هر روز باید روز نوآوری باشد تصریح کرد: انتظاری که رهبر معظم انقلاب اسلامی از نهاد بعثه رهبری و سازمان حج و زیارت دارند این است که در تحقق شعار نوآوری در حج گام جدی عملی برداریم.

حجت الاسلام ری شهری در ادامه گفت: بعثه رهبری در آیین حج  بعثه حضرت ولی عصر (عج) است.

وی افزود: همه باید در سال نوآوری برای تحقق عینی این شعار تلاش کنند و نهادهایی که با دستگاه رهبری ارتباط دارند تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند.

حجت اسلام ری شهری با تبیین سیاست‌های کلی حج امسال یادآور شد: نوآوری و نوسازی را باید از خودمان شروع کنیم و اگر انسان خود را نوسازی نکند قطعا نمی‌تواند در نوسازی دیگران موثر باشد.

وی با اشاره به ضرورت بهره ‌گیری معنوی از اعمال و مناسک حج گفت: حج این ظرفیت را دارد که هر چه نوآوری در خدمت رسانی را داشته باشیم باز راه هموار است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با دعوت از زائران برای استفاده از معنویت حج افزود: به تعبیر امام راحل حج مانند قرآن است که عمقش ناپیداست.

حجت الاسلام ری شهری همچنین در این جلسه از همه افرادی که برای حضور زائران ایرانی در مناسک حج و مدینه منوره و مکه مکرمه تلاش کرده ‌اند قدردانی کرد.

