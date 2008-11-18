شیوه های نوین و تاثیر گذار در برنامه ریزیهای قرآنی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر در درگز محمدحسین ناظری صبح امروز در گردهمایی فعالان قرآنی شهرستان درگز با اشاره به ضرورت همزمانی فعالیت قرآنی در زمینه روخوانی، صوت و لحن با گسترش معارف و مفاهیم این کتاب ارجمند آسمانی تاکید کرد: شیوه های نوین نظیرآموزش الکترونیکی قرآن به دلیل جذابیت، سرعت و سهولت دسترسی و کم هزینه بودن باید در کنار شیوه های سنتی آموزش قرآن مورد توجه برنامه ریزان قرآنی قرار داشته باشد.

وی به ضرورت ایجاد ستادهایی در شهرستانها برای هماهنگی فعالیت های قرآنی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل روحیه و رویکرد ارزشمندانه غالب در کشور، بحمدالله فعالیت های قرآنی رو به گسترش است لکن به دلیل جایگاه رفیع قرآن، هنوز کافی نبوده و باید از طریق ایجاد مراکزهماهنگی فعالیت های قرآنی، با ایجاد روش های منسجم این فعالیت ها را هدایت و مدیریت کرد.

ناظری با اشاره به نقش آموزه های قرآنی در خردسالی بر ضرورت توجه بیشتر برنامه ریزان برای آموزش قرآن در این سنین تاکید کرد و خواستار گسترش مهدهای قرآن و دارالقرآن های دانش آموزی شد.

وی افزود: برنامه ریزی شایسته و کارآمد در زمینه مسائل قرآنی نیازمند عزم ملی و روحیه جهادی و استفاده از نظرات صاحبنظران در اتاق های فکر مسائل قرآنی است.

