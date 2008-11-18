صادق محصولی وزیر کشور شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس جمهور 18 آبان ماه (10 روز پیش) صادق محصولی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی کرد و امروز مجلس شورای اسلامی طبق آئین نامه داخلی، بحث و بررسی خط مشی، اصول کلی برنامه‌ها و صلاحیت این فرد را در دستور کار قرار داد و پس از دفاع رئیس جمهور و اظهار نظر نمایندگان موافق و سخنان وزیر پیشنهادی در این خصوص رای گیری شد.

براساس آرای بدست آمده؛ صادق محصولی توانست با کسب 138 رای موافق از 273 رای به عنوان وزیر کشور انتخاب شود.

تعداد آرای مخالف وزارت محصولی 112 رای بود و 20 نفر از نمایندگان نیز رای ممتنع خود را داخل گلدان ها انداختند.

گفتنی است، دکتر احمدی ‌نژاد رئیس جمهور 28 اردیبهشت ماه سال جاری مصطفی پور محمدی نخستین وزیر کشور دولت نهم را برکنار و سید مهدی هاشمی معاون عمرانی وی را به سرپرستی وزارت کشور منصوب کرد، پس از یک دوره سه ماهه سرپرستی وی، علی کردان، قائم مقام وزارت نفت را به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارت کشور به مجلس معرفی کرد که وی در 15 مرداد ماه از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت، اما سه ماه پس از وزارت در تاریخ 14 آبان ماه با استیضاح مجلس از کار برکنار شد.



وزیر کشور جدید متولد 1338 در ارومیه با تحصیلات کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران معرفی شده است .

همچنین در سوابق اجرایی وی همکاری با جهاد سازندگی ، فرماندار شهرستان ارومیه ، معاون استانداری آذربایجان غربی

فرماندهی سپاه پاسداران منطقه 5 (آذربایجان شرقی و غربی) ، فرمانده لشگر 6 ویژه پاسداران ، معاون طرح و برنامه وزارت دفاع ، مجری پروژه های مختلف عمرانی وصنعتی ، دبیر شورای مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام (در دبیر خانه مجمع تشخیص) و مشاور رئیس جمهور ذکر شده است .

تالیف کتاب مدیریت طرح های عمرانی، تدریس دروس مدیریتی و عمرانی و مهندس سیستم ها در دانشگاه علم و صنعت، مجری پروژه های مختلف تحقیقاتی مانند امکان سنجی جهاد خانه سازی (در 6 مجلد) و بهینه سازی ساخت و ساز مدارس کشور (در 13 مجلد) نیز از دیگر فعالیت های علمی و پژوهشی وزیر پیشنهادی کشور به شمار می رود.

تلاش در جهت فراهم نمودن فضای سالم و رقابتی در انتخابات با هدف مشارکت حداکثری ، آسیب شناسی تحزب و تهیه اطلس گروه های معارض و توجه ویژه به حمل و نقل عمومی و درون شهری از اولویت های برشمرده شده در برنامه های صادق محصولی وزیر پیشنهادی کشور است که در نامه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .