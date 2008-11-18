به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان غرفه‌ها یکی از دلایل کاهش بازدیدکنندگان را جابجایی هر ساله محل نمایشگاه عنوان کردند که سبب سردرگمی مخاطبان شده‌است. عدم تبلیغات مناسب از دیگر دلایلی است که توسط غرفه‌داران به عنوان دلیلی برای بازدید کم بازدید کنندگان عمومی مطرح شد.



این در حالی است که در روز دوم نمایشگاه تعداد بازدیدکنندگان نسبت به روز اول افزایش داشت اما هنوز توقع غرفه داران را بر طرف نکرده است.



بی رونقی بخش بین الملل



بعد از گذشت دو روز از برپایی نمایشگاه همچنان برخی از غرفه‌های بخش بین‌الملل خالی است و با توجه به زمان محدود نمایشگاهی به نظر نمی‌رسد تا پایان نمایشگاه این غرفه ها راه‌اندازی شود.



همچنین در این بخش تعدادی از غرفه‌ها با مسئولین ایرانی اداره می‌شود و تنها به نمایش چند نسخه از آن نشریه و روزنامه اکتفا شده‌است.



غرفه فلسطین در بخش بین المللی تنها غرفه‌ای است که توانسته است با تعامل خوب خود بازدیدکنندگان را به این بخش جذب کند.

نمایشگاه‌هایی درحاشیه نمایشگاه پانزدهم



موزه مطبوعات، فرش خاکی، مجسمه روزنامه‌ها و نمایشگاه‌عکس رئیس جمهوری از بخشهای حاشیه‌ای پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها در مصلای تهران به شمار می‌آیند.



در موزه مطبوعات نسخه‌هایی از روزنامه‌های مختلف ایران در دوره‌ قاجار و پهلوی وجود دارد. علاوه بر آن نخستین نشریه‌ ایران با عنوان "اخبار ممالک" نیز در این بخش به نمایش گذاشته شده ‌است.



در یکی دیگر از بخشهای جنبی، همچنین مجموعه‌ای از تصاویر رئیس‌جمهور که توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی تهیه شده در نمایشگاهی به نمایش درآمده است. این نمایشگاه سال گذشته نیز در سالن حجاب به نمایش درآمده بود.



بزرگترین فرش خاکی جهان اثر هنرمندان تجسمی استان هرمزگان از دیگر آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه مطبوعات است.

اولین کارگاه آموزشی برگزار شد



کارگاه صفحه‌آرایی در دومین روز از آغاز پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد. مختاریان درباره‌ صفحه‌آرایی در مطبوعات گفت:‌ برای داشتن صفحه‌آرایی مناسب علاوه بر شناخت قطع و گرید آشنایی با سیستمهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد استفاده در صفحه‌آرایی، شناخت حروف، شناخت تصویر، چینش تصویر و حروف در صفحات یکی از ضروریات به شمار می‌آید.



وی خاطرنشان کرد:‌ در صفحه‌آرایی همچنین یونیفورم (شکلی که روزنامه در چارچوب آن منتشر می‌شود)، رنگ، تصویر لوگو و معرفی مطالب از اهمیت زیادی برخوردار است.



کارگاههای آموزشی نمایشگاه امسال با برگزاری کارگاههای گزارش‌نویسی و عکس در امروز سه شنبه آبان پیگیری می‌شود.



همچنین در روزهای آینده دو کارگاه خبرنویسی و روزنامه‌نگاری الکترونیکی از سوی دفتر مطالعه و برنامه ریزی رسانه‌ها برگزار خواهد شد.



نشست خبری ملکیان با رسانه های خارجی

علیرضا ملکیان در نشست خبری با رسانه‌های خارجی گفت: امروز 115 نمایندگی و دفتر از رسانه‌های خارجی از پنج قاره با حدود 295 نفر در حال در ایران فعالیت هستند.



وی افزود: علاوه بر این هرگاه خبرنگاری از کشورهای مختلف جهان به مناسبتهای مختلف بخواهد به ایران بیاید تسهیلاتش فراهم می‌شود.



ملکیان با بیان اینکه "اخبار ایران بدون واسطه قابل دریافت است" رو به خبرنگاران خارجی گفت: نشریات ایرانی علاوه بر انتشار نسخ مکتوب، معمولا نسخه ای را در اینترنت قرار می‌دهند و بدین شکل شما می‌توانید اخبار ایران را بدون واسطه دریافت کنید.



ملکیان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ "بوستون گلوپ" درباره‌ حضور یک نشریه‌ آمریکایی برای نخستین بار در ایران اضافه کرد: خبرنگاران آمریکایی از شبکه‌های مختلف تلویزیون و خبرگزاریها به مناسبتهای مختلف در ایران حضور یافته‌اند و هر ساله تعداد زیادی از آنها در ایران فعالیت خبری دارند.



ملکیان در پاسخ به سوال خبرنگار "الاهرام مصر" درباره‌ وضعیت روزنامه‌های عرب زبان در ایران و همچنین علاقمندی مردم عرب‌زبان به آگاهی بیشتر درباره‌ انقلاب و زندگی مردم ایران افزود: خوشبختانه از میان نشریاتی که در سطوح مختلف هفته‌نامه و یا روزنامه در ایران منتشر می‌شوند، نشریاتی به زبانهای مختلف انگلیسی، عربی، فرانسه و چند زبان دیگر وجود دارند.



وی افزود: در حال حاضر دو روزنامه‌ "کیهان عربی" و "الوفاق" از جمله نشریات عرب زبان در ایران به شمار می‌آیند که تیراژ خوبی هم دارند.



معاون مطبوعاتی ارشاد در پاسخ به سوال یک خبرنگار ژاپنی گفت: بیش از 90 درصد نشریات ایران متعلق به بخش خصوصی هستند و تنها تعداد اندکی از آن‌ها به دستگاه دولتی مربوط هستند که آنها نیز عموما علمی و تخصصی بوده و به مراکز صنعتی وابسته به دولت و یا دانشگاه‌های دولتی مربوط می‌شوند.



وی خاطرنشان کرد: فقط یک رادیو تلویزیون در ایران وجود دارد که متعلق به نظام بوده و زیر نظر سه قوه اداره می‌شود. علاوه بر آن یک خبرگزاری رسمی دولتی (ایرنا) و یک روزنامه‌ی دولتی (ایران) نیز در حال حاضر به فعالیت مشغولند.

خرید و فروش خوب در بخش مطبوعات تخصصی



در مورد ارایه مطبوعات در نمایشگاه سیاستی دوگانه اعمال می‌شود. در حالی که غرفه‌های مطبوعات تخصصی محصولات خود را به فروش می رسانند در بخشهای دیگر محصولات فرهنگی به صورت رایگان توزیع می‌شود.



همچنین غرفه‌های این بخش تخصصی به فروش محصولاتی جانبی همچون لوح فشرده، کتاب و وسایل تزئنی می‌پردازند.

استان ها چیزی برای ارائه نداشتند



امسال نیز مانند سال گذشته خانه مطبوعات استانها به جای انجمن صنفی استانی در نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند.



با وجود آن که معاونت امور مطبوعاتی ارشاد پیش از این گفته بود که روزنامه‌های استانی درصورت درخواست برای داشتن غرفه‌های مجزا می‌توانند جایگاه جداگانه‌ای داشته باشند اما تعداد کمی از این روزنامه‌ها و نشریات اقدام به دریافت غرفه‌های مجزا کرده‌اند.



غرفه‌های استانی معمولا از هر نشریه استان خود چند نسخه به نمایش به گذاشته‌اند و بیشتر با غرفه‌آرایی سعی در معرفی استان خود دارند.