محصولی صادقانه موضوع ثروت و فعالیتهای نفتی خود را روشن کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن وفایی که در جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور به عنوان مخالف محصولی سخن می گفت یادآور شد: من آقای احمدی نژاد را بزرگوارترین رؤسای جمهور کشور می دانم و پاکی و صداقت او بر کسی پوشیده نیست اما یکسری دغدغه وجود دارد که حیف است این همه خلوص نیت با شائبه های ناچیز زیر سئوال برده شود.

وی با بیان یانکه مجلس قوی می تواند از دولت قوی حمایت کند تاکید کرد: تقاضا می کنم که دولت دغدغه نمایندگان را جدی بگیرد چون نمایندگان مجلس منتخب 70 میلیون جمعیت کشور هستند.

وی ادامه داد: پوشیده نیست که آقای محصولی از فرماندهان ارشد جنگ بوده و به گردن انقلاب حق دارد اما مهمترین دغدغه و شائبه ای که در رابطه با او وجود دارد موضوع ثروت اوست و مهمتر است که خود آقای محصولی با صداقت توضیح بدهد که آیا داراییهایی که به او نسبت داده می شود صحت دارد یا خیر و این عین اصل 142 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود محصولی با قطع درختان در تهران ساخت و ساز کرده و یا در ترانزیت سوخت نقش داشته و نیز نقش محصولی در پروژه سوآپ مهمترین ابهامات در رابطه با وزیر پیشنهادی کشور است.

وی در خاتمه بیان داشت: مجلس هشتم مقتدرترین مجلس بعد از انقلاب است و دولت بداند اگر اقتدار مجلس افزایش یابد چیزی از اقتدار دولت کم نمی شود.