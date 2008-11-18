روابط تجاری ایران و ایتالیا 2 برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، محمد نهاوندیان در دیدار با سفیر ایتالیا با اعلام اینکه دلایل زیادی برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد، گفت: شرایط و محیط جدید اقتصاد و سیاست جهانی از جمله دلایلی است که می تواند موجب گسترش روابط دو طرف شود و براساس روابط دو کشور در گذشته، ایران و ایتالیا مایل هستند روابط خود را قویتر کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هرچه دانش و اطلاعات جامعه تجاری دو کشور از یکدیگر بیشتر شود، می توان روابط تجاری بهتری برقرار کرد، این درحالی است که برخی موانع سیاسی، شرکتها را در یافتن فرصتها محدود می کند، که در این راستا باید تا حد امکان موسسات مالی را دور از سیاست نگه داشت و اجازه نداد مسائل سیاسی با مسائل اقتصادی آمیخته شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ثابت شده برخی از مسائل سیاسی غلط بوده، بنابراین در روابط بین المللی باید اجازه داد که توسعه انجام گیرد و روابط بین المللی گسترش یابد. اگر تجارت در بین کشورها جایگاه بالایی را به خود اختصاص دهد، مسائل سیاسی نیز حل خواهد شد.

نهاوندیان یکی از راههای گسترش روابط خارجی برای شرکتهای کوچک و متوسط را از طریق اختصاص اعتبار صادرات عنوان کرد و گفت: اگر زمان داده شود و روابطی که بین ایران و ایتالیا از دهه پیش آغاز شده با سرعت طبیعی پیش برود، روابط تجاری دو طرف دو برابر خواهد شد.

وی افزود: به شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیا این شانس داده می شود که محیط ایران را نه تنها برای فروش کالا، بلکه برای ایجاد سرمایه گذاری مشترک از نزدیک ببینند، این درحالی است که دستیابی به بازارهای منطقه از طریق ایران فرصت خوبی برای بازرگانان ایتالیایی به شمار می رود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات موجود باعث کاهش سرعت تجارت و مبادلات تجاری از طریق بانکها شده که این مسئله مشکلاتی را نیز برای برخی از بانکهای ایتالیا ایجاد کرده و باید کاری کرد که شرکتهای کوچک و متوسط از روابط بانکی عادی برخودار شوند و ایجاد ارتباط مستقیم بین بانکهای ایران و ایتالیا می تواند به کم کردن فشارها کمک کند.

وی اذعان کرد: اتاقهای بازرگانی نقش مهمی در زمینه تبادل اطلاعات، برگزاری سمینار و تبادل هیئتها دارند، در آینده نیز ایران اهمیت زیادی در اقتصاد منطقه و ایتالیا، نقش بیشتری در اتحادیه اروپا خواهد داشت، همچنین ایتالیا کمترین ضربه را از بحران ها خورده، از این رو با توجه به این مسائل می توان روابط بهتری بین منطقه خاورمیانه و اروپا ایجاد کرد.

نهاوندیان با تاکید بر لزوم تغییر نگرش اروپا در خصوص خاورمیانه و منطقه یادآور شد: این تغییر به معنای ایجاد روابط مستحکم تر بین اروپا و خاورمیانه است، برای امنیت انرژی باید حضور شرکتهای اروپایی در منطقه بیشتر شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی می خواهد اروپا یک شریک استراتژیک در انرژی و مسائل منطقه ای برای ایران باشد و ایتالیا می تواند نقش هدایتی را در این زمینه ایفا کند.

نهاوندیان با اشاره به برگزاری کنفراس روابط اتاقهای بازرگانی اروپا با ایران توسط اتاق بازرگانی اتریش، آن را شروع جدیدی برای افزایش روابط اقتصادی ایران و اروپا دانست و افزود: اتاقهای بازرگانی باید تورهایی برای بازرگانان بگذارند تا علاوه بر دیدن جاذبه های تاریخی و طبیعی با بازرگانان آن کشور نیز دیدارهای حضوری داشته باشند.

رئیس اتاق ایران تجارت دو کشور از طریق بانکهای محلی را مورد توجه قرار داد و گفت: دیدگاه مردم دنیا نسبت به روابط بین الملل از لحاظ اقتصادی و سیاسی تغییر کرده و باید بانکهای محلی ایتالیا را به ارائه خدمات به شرکتهای ایتالیایی تشویق کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در زمان بحران جهانی هر یک دلاری که در بازار صادرات به دست بیاید به معنای کمک به اقتصاد خواهد بود و اگر دولتهای اروپایی خواهان کمک به بخش واقعی اقتصاد هستند، باید اعتبار صادراتی ارائه دهند.

همچنین در ادامه این دیدار، آلبرتو برادانینی، سفیر ایتالیا در ایران نیز با اشاره به روابط طولانی مدت دو کشور تصریح کرد: پتانسیل های زیادی برای گسترش روابط وجود دارد که با کمک اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی ایتالیا می توان آن را ارتقاء داد.

وی از تمایل شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیایی برای فعالیت در ایران خبرداد و افزود: برای همکاری شرکتها مشکلاتی مانند کمبود اطلاعات و ضعف راههای اتصال و حمایت وجود دارد.

سفیر ایتالیا تلاش برای تقویت روابط را از جانب هر دو کشور امری ضروری دانست و گفت: از آنجا که فعالتر کردن شرکتهای کوچک و متوسط جزو اولویتهای برنامه های اقتصادی ایران است و پیدا کردن شرکای تجاری مناسب برای این شرکتها اهمیت دارد، باید بیشتر بر روی این مساله بررسی کنید.

برادانینی با بیان این که اقتصاد و سیاست باید در کنار یکدیگر حرکت کنند، ادامه داد: شرکتهای بزرگی در ایتالیا از بحران جهانی اقتصاد لطمه خورده اند، اما شرکتهای کوچک از این قضیه متاثر نشده اند و از آنجا که پتانسیلهای زیادی برای افزایش فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد، باید تلاش کرد تا عواملی که مانع فعالیت آنها در ایران می شود را برطرف کرد.

سفیر ایتالیا در ادامه با تاکید از حمایت این کشور از محیط اقتصادی ایران، ارائه تصویر درست از ایران را امری ضروری دانست و گفت: در اروپا و ایتالیا راههای زیادی برای ارائه تصویر درست از ایران وجود دارد و باید بتوان دیدگاه واقعی و منطقی از ایران ایجاد کرد.

همچنین در ادامه این دیدار، محمدمهدی بهکیش، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا نیز با اشاره به وجود پتانسیلهای زیاد در روابط دو کشور پیشنهاد کرد؛ به جای جذب افراد جدید برای توسعه روابط دو کشور شرکتهایی که در حال حاضر در ایران حضور دارند و فعالیتهای خود را محدود کرده اند، ترغیب و حمایت شوند.

وی افزود: اگرچه ایتالیا با قوانین و مقررات اروپا محدود شده، اما بسیار عاقلانه است که با ایران ارتباط داشته باشد.

بهکیش ایتالیا را بهترین دروازه برای ورود ایران به اروپا برشمرد و گفت: در این راستا ایتالیا به علت داشتن تکنولوژی بالا، همکاریهای دو کشور در گذشته و موقعیت سیاسی این کشور می تواند کمک زیادی به ایران کند.