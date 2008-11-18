180 کتابخانه در سه سال اخیر در تهران احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم مستند کتاب روز گذشته با حضور احمد نوریان معاون فرهنگی اجتماعی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمد مشاری مدیر کل فرهنگی شهرداری، داود رشیدی و جمعی دیگر از هنرمندان در تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار شد.

در ابتدا مشاری دبیر جشنواره فیلم مستند کتاب گفت: برگزاری این جشنواره حرکتی تازه بود که در مجموعه شهرداری تهران از رهگذر توجه به کتاب و کتابخوانی شکل گرفت. سالیانه چند میلیارد در فضاهای فرهنگی برای ساخت کتابخانه سرمایه‌گذاری می‌شود و جشنواره فیلم مستند کتاب با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزار شد.

در ادامه نوریان با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی گفت: کتاب مهمترین میراث فرهنگی است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. باید سعی کنیم کتاب در سبد خانواده‌های ایرانی قرار گیرد. در پی توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در این سه سال 180 کتابخانه در تهران احداث شده و در آینده نیز تعداد کتابخانه‌های تهران افزوده خواهد شد.

در ادامه مراسم با حضور نوریان، مشاری و رشیدی از مهین پرنیان امیرجاهد (همسر دکتر محمد معین)، پرفسور محمدحسن گنجی، کیومرث درمبخش و منوچهر مشیری تقدیر شد. تقدیر از کتابداران نمونه مناطق مختلف تهران نیز بخش دیگر مراسم بود و در پایان پس از قرائت بیانیه هیئت داوران، از برگزیدگان این دوره تقدیر شد.