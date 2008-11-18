بلیت دیدار برزیل - پرتغال تا 125 دلار به فروش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تیم های فوتبال برزیل - پرتغال بامداد پنج شنبه در "برازیلیا گاما" در دیداری دوستانه به مصاف هم می روند. از آنجا که قیمت بلیت این دیدار بسیار گران است، تماشاگران برزیلی ترجیح می دهند تقابل تیم کشورشان با پرتغال را از خانه و از طریق گیرنده های خود به تماشا بنشینند.

این بازی در ورزشگاه 20 هزار نفری "والمیر کامپلو دو بزرا" برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان این دیدار تنها 12 هزار بلیت را به فروش می رسانند و 8 هزار بلیت باقیمانده در اختیار حامیان مالی، خانواده‌های مسئولان و افراد سرشناس قرار خواهد گرفت.

قیمت بلیت این دیدار بین 90 تا 125 دلار است که این امر اعتراض عمومی را در پی داشته است.

یکی از هواداران گفت: پرداختن 125 دلار برای یک دیدار دوستانه خیلی زیاد است. اگر این بازی در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی بود شاید آن را می پرداختم اما فکر نمی کنم بسیاری از مردم برای این بازی دوستانه چنین مبلغی را بپردازند.