۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

نکونام در موافقت با محصولی:

نکته‌ای که مانع وزارت محصولی باشد وجود ندارد

نکته‌ای که مانع وزارت محصولی باشد وجود ندارد

نماینده گلپایگان در موافقت با صادق محصولی وزیر پیشنهای کشور گفت: نکته ای که مانع وزارت محصولی باشد در پرونده وی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام نماینده مردم گلپایگان در خانه ملت در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: باید باور کنیم که ما و همه دولتمردان خادم و نوکران مردم هستیم.

وی افزود: با تلاش بی وقفه و کوشش و خلاقیت و حفظ اقتدار ملی باید در جهت ارتقای هر چه بیشتر نظام بکوشیم.

نکونام ادامه داد: سابقه حضور محصولی وزیر پیشنهادی کشور در جبهه به خصوص در عملیات کرکوک این نوید را به ما می دهد که وی می تواند تجارب خود را به کار بگیرد و با درایت و تعامل بین همه گروهها هماهنگی ایجاد کند.

وی همچنین گفت: قطعا با شناختی که از ایشان داریم معتقدیم در خدمت به شهروندان مانند آفتاب و باران عمل خواهند کرد، به این صورت که آفتاب می تابد و باران هم می بارد بدون اینکه به این موضوع توجه کنند که بر سر چه کسی می تابد و می بارد.

نکونام در ادامه با اشاره به دیدگاه حزبی محصولی تصریح کرد: معتقد است که کشور نیازمند احزاب قوی است و باید در جهت ارتقای کیفی آنان بکوشیم.

نماینده گلپایگان در خانه ملت اضافه کرد: اکنون پس از 30 سال از انقلاب زمان آن رسیده است که احزاب تقویت شوند و مسئولیتهای زیادی را بپذیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع امنیت اجتماعی گفت: سختگیری و داشتن شدت و حدت در مقوله های اجتماعی و به خصوص با دختران و پسران راه حل موضوع نیست و باید با شیوه دیگری با آنان تعامل شود.

نکونام خاطرنشان کرد: محصولی هماهنگی لازم را با دولت خواهد داشت.

وی ادامه داد: وی شخصی آزاده است و تعاملش با نمایندگان مجلس بالا خواهد بود به گونه ای که در این مدت که با وی سخن می گفتیم با آرامش گوش فرا داده و پاسخ می دادند بدون اینکه کینه ای به دل بگیرند.

نماینده گلپایگان تصریح کرد: خوشبختانه سازوکار انتخابات در قانون اساسی به گونه ای پیش بینی شده که امکان اعمال خلاف قانون وجود ندارد و ما همه در یک کشور زندگی می کنیم.

وی اضافه کرد: از صندوق انتخاباتی که آقای بشارتی به عنوان وزیر کشور مسئول آن بود جناب آقای خاتمی بیرون آمد و از صندوق انتخاباتی که آقای موسوی لاری مسئول آن بود آقای احمدی نژاد،  لذا تا کنون اثبات شده است که اگر چپ و یا راست حاکم شوند در این نظام خیانت در امانت نخواهند کرد.

نکونام تاکید کرد نکته ای که مانع وزارت وی باشد در پرونده محصولی وجود نداشت.

