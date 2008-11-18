به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام نماینده مردم گلپایگان در خانه ملت در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: باید باور کنیم که ما و همه دولتمردان خادم و نوکران مردم هستیم.

وی افزود: با تلاش بی وقفه و کوشش و خلاقیت و حفظ اقتدار ملی باید در جهت ارتقای هر چه بیشتر نظام بکوشیم.

نکونام ادامه داد: سابقه حضور محصولی وزیر پیشنهادی کشور در جبهه به خصوص در عملیات کرکوک این نوید را به ما می دهد که وی می تواند تجارب خود را به کار بگیرد و با درایت و تعامل بین همه گروهها هماهنگی ایجاد کند.

وی همچنین گفت: قطعا با شناختی که از ایشان داریم معتقدیم در خدمت به شهروندان مانند آفتاب و باران عمل خواهند کرد، به این صورت که آفتاب می تابد و باران هم می بارد بدون اینکه به این موضوع توجه کنند که بر سر چه کسی می تابد و می بارد.

نکونام در ادامه با اشاره به دیدگاه حزبی محصولی تصریح کرد: معتقد است که کشور نیازمند احزاب قوی است و باید در جهت ارتقای کیفی آنان بکوشیم.

نماینده گلپایگان در خانه ملت اضافه کرد: اکنون پس از 30 سال از انقلاب زمان آن رسیده است که احزاب تقویت شوند و مسئولیتهای زیادی را بپذیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع امنیت اجتماعی گفت: سختگیری و داشتن شدت و حدت در مقوله های اجتماعی و به خصوص با دختران و پسران راه حل موضوع نیست و باید با شیوه دیگری با آنان تعامل شود.

نکونام خاطرنشان کرد: محصولی هماهنگی لازم را با دولت خواهد داشت.

وی ادامه داد: وی شخصی آزاده است و تعاملش با نمایندگان مجلس بالا خواهد بود به گونه ای که در این مدت که با وی سخن می گفتیم با آرامش گوش فرا داده و پاسخ می دادند بدون اینکه کینه ای به دل بگیرند.

نماینده گلپایگان تصریح کرد: خوشبختانه سازوکار انتخابات در قانون اساسی به گونه ای پیش بینی شده که امکان اعمال خلاف قانون وجود ندارد و ما همه در یک کشور زندگی می کنیم.

وی اضافه کرد: از صندوق انتخاباتی که آقای بشارتی به عنوان وزیر کشور مسئول آن بود جناب آقای خاتمی بیرون آمد و از صندوق انتخاباتی که آقای موسوی لاری مسئول آن بود آقای احمدی نژاد، لذا تا کنون اثبات شده است که اگر چپ و یا راست حاکم شوند در این نظام خیانت در امانت نخواهند کرد.



نکونام تاکید کرد نکته ای که مانع وزارت وی باشد در پرونده محصولی وجود نداشت.