رضایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم را برای شبکه سه ساخته بودیم، اما هم اکنون روی 35 میکشیم تا در جشنواره فیلم فجر شرکت دهیم. هم اکنون ناصر چشمآذر هم مشغول ساخت موسیقی متن است که به زودی به پایان میرسد.
فیلمنامه را محسن قادری نوشته و به روابط انسانهای فعال در یک شرکت هرمی میپردازد. بهرام دهقانی فیلم را تدوین کرده است. داریوش فرهنگ، حنانه شهشهانی، مجید جوزانی، عزتالله مهرآوران، محسن اصلانی، گیتی ساعتچی، هیلدا رنجبران، حسین شهاب، مسعود چوبین و حمیدرضا محمدیان بازیگران فیلم تلویزیونی "حرفهایها" هستند.
عوامل فیلم 90 دقیقهای عبارتند از ناصر پزشکی مدیر تولید، رضا جلالی تصویربردار، هادی افشار صدابردار، مهین نویدی طراح گریم، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس، شهرام باباپور دستیار کارگردان، سیمین آزادی منشی صحنه و علی پزشکی عکاس.
