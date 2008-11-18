اجلاس تهران می تواند به حل مشکلات شهرهای آسیا کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، "رود ولف هالانتا" در هنگام ورود به تهران برای شرکت در اجلاس شهرداران آسیایی گفت: این کنفرانس به ما کمک می کند تا با آشنایی با مشکلات سایر شهرها بتوانیم مسائل شهری خود را حل کنیم .

وی با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشستهایی تصریح کرد: در کنفرانس تهران درباره مباحث مواد مخدر، آموزش، معماری و قوانین شهری سخنرانی خواهم کرد.

هالانت درباره علت حضور نیافتن شهردار مانیل در اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیا گفت: وی هم اکنون در شهر سانفرانسیسکو هستند و به علت بیماری نتوانستند در اجلاس حضور یابند.

وی با اشاره به اینکه اولین بار است که به تهران سفر می کند افزود: مانیل یک شهر مدل در فیلیپین است ولی در ایران علاوه بر تهران بیش از 100 شهر مختلف وجود دارد که علاقمندم تعدادی از شهرها را از نزدیک ببینم.