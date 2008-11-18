  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

قائم مقام شهردار مانیل:

اجلاس تهران می تواند به حل مشکلات شهرهای آسیا کمک کند

قائم مقام شهردار پایتخت فیلیپین گفت: در حال حاضر بزرگترین مسئله شهر مانیل مواد مخدر است که امیدواریم از طریق این نشست راهکارهایی برای حل این مشکل بیابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "رود ولف هالانتا" در هنگام ورود به تهران برای شرکت در اجلاس شهرداران آسیایی گفت: این کنفرانس به ما کمک می کند تا با آشنایی با مشکلات سایر شهرها بتوانیم مسائل شهری خود را حل کنیم .

وی با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشستهایی تصریح کرد: در کنفرانس تهران درباره مباحث مواد مخدر، آموزش، معماری و قوانین شهری سخنرانی خواهم کرد.

هالانت درباره علت حضور نیافتن شهردار مانیل در اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیا گفت: وی هم اکنون در شهر سانفرانسیسکو هستند و به علت بیماری نتوانستند در اجلاس حضور یابند.

وی با اشاره به اینکه اولین بار است که به تهران سفر می کند افزود: مانیل یک شهر مدل در فیلیپین است ولی در ایران علاوه بر تهران بیش از 100 شهر مختلف وجود دارد که علاقمندم تعدادی از شهرها را از نزدیک ببینم.

کد مطلب 785171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها