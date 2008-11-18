۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

38 نمازخانه در واحدهای آموزشی گیلان احداث می شود

38 نمازخانه در واحدهای آموزشی گیلان احداث می شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان گیلان از احداث 38 نمازخانه در واحدهای آموزشی مدارس این استان خبرداد.

سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرهنگ نماز امروز باید در بین دانش آموزان ترویج داده شود، اظهار داشت: توسعه نمازخانه ها در مدارس باعث شکل گیری دانش آموزان با نماز شده و موجب ادامه ترویج نماز در بازار کار، دانشگاه و غیره خواهد شد.

وی عنوان کرد: برگزاری نمازبصورت دسته جمعی ، حضور طلبه ها در مدارس و ترویج احکام شرعی، استفاده از نمازخانه به عنوان سالنهای چند منظوره از فوائد دیگراحداث نماز خانه در مدارس است.

این مسئول همچنین با اعلام اینکه دو هزار و 500 نفر از دانش آموزان گیلانی از یک تا 14 جزء قرآن را حافظ هستند، افزود: تقویت فعالیتهای قرآنی، فرهنگی، هنری، پرورشی و همچنین ترویج فرهنگ حجاب وعفاف در مدارس از فعالیتهای عمده این سازمان است.

حسینی در ادامه به توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس استان اشاره کرد واظهارداشت: امسال بیش از120 هزار جلد کتاب برای افزایش آگاهی معلمان و دانش آموزان به مدارس اهداء شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گیلان از ساخت اردوگاه ملی فرهنگی و رفاهی درخشکبیجار خبر داد و یادآور شد: ساخت این پروژه با 70 میلیارد ریال اعتبار در سال 88 آغاز خواهد شد.

