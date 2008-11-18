هزینه حج برای زائران افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، سامی شریفه از متصدیان یکی از سازمانهایی که مقدمات سفر حج را فراهم می کنند، گفت: زیارت امسال بالاترین هزینه را نسبت به سالهای پیش دارد، هزینه در بسیاری از خدمات افزایش یافته و این امر مشکلاتی را برای مسلمانانی که آرزوی سفر معنوی حج را دارند ایجاد کرده است.

هزینه پرواز نیز تا 80 درصد در مقابل سال گذشته افزایش یافته و به همین میزان هزینه حج نیز افزایش یافته است.

حسین صالح مالکی یکی از آژانسهای مسافرتی گفت: خطوط هوایی افزایش هزینه ها را با افزایش هزینه های نگهداری هواپیما و دستمزد کارمندان خود توجیه می کنند اما من نسبت به این علت تردید دارم، بحران اقتصادی علت این افزایش قیمتها است.

ماه سپتامبر گذشته بحران اقتصادی شدیدی بر بازارهای ایالات متحده و جهان تأثیر گذاشت و به دنبال آن بانک " لهمان برادرز" چهارمین بانک بزرگ سرمایه گذاری سقوط کرد. این بحران اقتصادی موجب سقوط بسیاری از شرکتهای بزرگ وال استریت شد.

از آن زمان تاکنون این بحران شدید بازارهای جهانی را در هم شکسته است؛ اما درحالی که عده ای بحران اقتصادی را عامل این افزایش قیمتها معرفی کرده و دیگران استدلال می کنند که قیمتها همیشه در طول فصل حج افزایش داشته است.

وی افزود: این اقدامات تازه قیمتهای هلتها را افزایش داده است؛ چرا که هتلداران به راه هایی متوسل شده اند که هتلهای خود را به ساختمانهایی تبدیل کنند که زائران بتوانند آن را اجاره کنند. از سوی دیگر هزینه تأمین شرایط امنیتی نیز یکی از عوامل افزایش هزینه ها بوده است.

میلیونها مسلمان از سراسر جهان و از عربستان هرساله در فصل حج به زیارت روحانی خانه خدا می روند.

مفدمات سفر حج به نوعی انجام می شود که زائران بتوانند این سفر معنوی و روحانی را در فضایی امن و آرام انجام دهند.