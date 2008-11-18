برگزاری رزمایش امنیت و آرامش در شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سردار سرتیپ علیرضا جزینی افزود: این رزمایش بعد از تهران در برخی از استانهای شرقی کشور اجرا خواهد شد.

به گفته وی این رزمایش به منظور حفظ آمادگی و نمایش توان بالای نیروی انتظامی در برخورد و مقابله با هرگونه ناامنی در کشور به اجرا در می آید .

جزینی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز رزمایش امنیت و آرامش در تهران افزود: اهداف از پیش تعیین شده رزمایش امنیت و آرامش در تهران که مورد استقبال مردم قرار گرفت 90 درصد تحقق یافت .

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا عنوان کرد:‌علاوه بر تحقق 90 درصدی اهداف رزمایش امنیت و آرامش در تهران،‌ سناریوهای طراحی شده این رزمایش نیز با موفقیت کامل اجرا شد.