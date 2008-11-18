آغاز انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، این دسته از داوطلبان می توانند با آگاهی از تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون کاردانی به کارشناسی و در صورت وجود رشته های مربوط به رشته امتحانی آنها از فردا به مدت چهار روز نسبت به انتخاب رشته اینترنتی در تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی اقدام کنند.

نتایج تکمیل ظرفیت این آزمون نیز یک ماه پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور 11 هزار نفر در تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 87 پذیرفته می شوند.

به گزارش مهر، در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 195 هزار و 881 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده بودند.

