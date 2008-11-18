ورزش و کاهش وزن مهمترین عوامل در کاهش کمردرد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیته علمی انجمن علمی جراحی بسته مفاصل ایران و آلمان ( جیاموس ) با اعلام این خبر گفت: هر یک کیلو وزن اضافه می تواند باعث افزایش فشار وارد روی مهره های انتهایی کمر و در نتیجه ایجاد ضایعه در دیسک بین مهره ای و درد شود.

دکتر شهریار قیاسی افزود: دردهای ستون فقرات از جمله بیماریهای شایعی است که اکثر افراد در سنین مختلف حداقل یکبار آن را تجربه می کنند و لازم است جهت پیشگیری از ابتلا به این دردها علاوه بر کاهش وزن به مواردی چون تغذیه مناسب، انجام فعالیتهای ورزشی، آموزش نحوه قرار گرفتن با وضعیت افراد در ارتباط با کارها و مشاغل مختلف، نحوه صحیح ایستادن، خوابیدن، نشستن و برخواستن و استفاده از کفشهای مناسب اشاره کرد.

وی گفت: بیشتر کمردردها با تغییر عادات غلط و اصلاح شیوه زندگی و رعایت موارد ذکر شده فوق قابل درمان هستند و تنها بخش اندکی از آنها در صورتیکه از گذشت 3 تا 4 ماه و انجام موارد مختلفی چون فیزیوتراپی، آب درمانی، لیزر تراپی، استفاده از امواج اولتراسونیک و سایر روشها درمان نشوند نیاز به جراحی دارند که امروزه با استفاده از روشهای نوین جراحی بسته مفاصل با کمترین ضایعات و بازگشت سریع بیمار به زندگی عادی قابل انجام می باشند.