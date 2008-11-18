رقم جرائم رانندگی باید افزایش یابد/ طرح امنیت اجتماعی پایان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان صبح سه شنبه در همایش دو روزه روسا و فرماندهان کلانتری ها و پاسگاههای مازندران در ساری افزود: اکنون به واسطه اعمال جرائم سبک در راهنمایی و رانندگی، تخلفات افزونتر و جرائم بیشتر می شود.

وی خاطر نشان کرد: در همه جای دنیا اعمال جرائم سنگین برای افزایش فرهنگ ایمنی و ترافیک جایز است.

طرح ارتقا امنیت اجتماعی استمرار خواهد داشت

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه هیچ کجای کشور نباید جایگاهی برای اعمال زشت و نابه هنجار مزاحمین وجود داشته باشد، تصریح کرد: تا فراهم شدن امنیت کامل و نهایی در جامعه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مستدام خواهد بود و به عبارتی پایان ندارد.

رادان با بیان اینکه توفیق خدمت در ناجا سبب پرکردن کوله بار آخرت به اعمال ثواب و نیک است، یادآور شد: فعالیت در نیروی انتظامی در عین حساسیت و سخت بودن بسیار شیرین و امن آفرین است.

وی با اعلام این مهم که جدی گرفتن امر آموزش در پاسگاهها و کلانتری ها اجتناب ناپذیر است، افزود: با رعایت حفظ حقوق شهروندی و احترام به همنوع باید فرهنگ ترافیک و ایمنی جاده ای در کشور نهادینه شود.

جانشین فرماندهی ناجا با بیان اینکه برخورد نیروهای پلیس در هنگام اعمال جرائم حتی با افراد متخلف هم باید نرم و محترمانه باشد، تصریح کرد: همه نهادهای فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و پلیسی باید با اتحاد یکدیگر نظم عمومی را در جامعه رونق دهند.

وی در ادامه با اشاره به گردشگر پذیر بودن مازندران و ایجاد جرائم و آسیب های اجتماعی در جامعه افزود: تداوم اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی زمینه را برای حضور مطمئن گردشگران و جهانگردان به استان مازندران فراهم کرده است.

رادان با تشکر از تعامل مثبت و سازنده معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی مازندران با اصحاب رسانه استان خواستار همکاری و تعامل بیشتر رسانه ها با پلیس در اجرای موفق طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در استان و کشور شد.

به گفته رادان، مازندران هم اکنون در همه شاخص های ارزیابی پلیس ناجا بسیار موفق عمل کرده و در ردیف چهار استان امن کشور قرار دارد.