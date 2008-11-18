رقابت با کانالهای ماهواره ای چالش اساسی رسانه ملی است

علی نواداد به خبرنگار مهر در تبریز گفت: اکنون رسانه ملی تنها رسانه قابل دسترس برای مردم ایران نیست بلکه آن ها به طیف گسترده ای از رسانه ها دسترسی دارند .

وی با اذعان به اینکه برخی از مردم با اشتیاق‌پای برنامه های کانال‌های ماهواره‌ای می نشینند افزود: ‌رسانه ملی در رقابت با کانال های ماهواره ای و آن دسته از رسانه هایی است که مردم با قبول تبعات ناگوارش ،‌آن ها را به منازل خود راه داده‌اند .

مدیر کل صدا و سیمای مرکزآذربایجان شرقی بر اتخاذ رویکرد نوین در برنامه های رسانه ملی تاکید و خاطر نشان کرد:‌ رسانه ملی هنوز با مشکل طراحی و نوآوری روبروست و با روشها و قالبهای دهه 60 که فاقد اثرگذاری است فعالیت می کند.

نواداد مهمترین رسالت رسانه ملی را پرداختن به ارزش های دینی و آرمان های نقلاب اسلامی دانست و در عین حال گفت:‌ پرداختن به چنین موضوعی تنها با ابلاغیه و بخشنامه امکان پذیر نیست بلکه باید رویکردها تغییر یافته و نوآوری در فضای رسانه ملی حاکم شود.

وی با بیان اینکه رسانه ملی پنج وظیفه مهم بر عهده دارد، اظهار داشت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ،‌آموزش و انتقال علوم و فنون، ‌نظارت برمحیط ، ‌انتقال مواریث فرهنگی و ایجاد فضای تفریح سالم و سرگرمی پنج وظیفه مهم رسانه ملی است.