ثروت وزیر عیب است/ امتیاز سوآپ نفت محصولی غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حشمت الله فلاحت پیشه که در جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور به عنوان مخالف محصولی سخن می گفت تصریح کرد: پیوند قدرت و ثروت خطرناک است و این موضوع در همه اندیشه ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به خاطره ای از دوران ریاست جمهوری شهید رجایی خاطرنشان کرد: نقل شده در آن زمان آقای رجایی قصد داشت یکی از بازاریان تهران را به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کند بعدها از این شخص درخواست شد پولش را به دولت ببخشد بعد وزیر شود اما او با اعتقاد بر اینکه دولتها تغییر می کنند اعلام کرد ثروتش را به امام می بخشد و بعدها نزد اما رفت و امام به او فرمود نیازی به بخشیدن پولت نیست کارت را ادامه بده و وزیر هم نشو!

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به حضور محصولی در جلسه این فراکسیون خاطرنشان کرد که او را به عنوان وزیر میلیاردی که منافقین را تار و مار کرده در رسانه های ضد انقلاب معرفی می کنند و حرف من این است که من بچه اسلام آباد غرب هستم و در آنجا خیلیهای دیگر هم فرمانده بودند چرا درباره آنان حرفی زده نمی شود و علاوه بر این میلیاردر بودن برای بقیه عیب نیست اما برای وزارت عیب است و این باعث شده بهانه به دست دیگران داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای محصولی در بخش نفت اشاره کرد و خطاب به محصولی گفت: غیر از خودتان یک نفر دیگر را نام ببرید که امتیاز سوآپ نفت گرفته باشد، نخواهید یافت چون ممنوع است. طبق قانون فقط وزارت نفت می تواند امتیاز خرید و فروش نفت داشته باشد و اگر امتیاز سوآپ شما رانت نیست پس چیست.

فلاحت پیشه اضافه کرد: سال 68 محصولی از سپاه خارج شد و به کار اقتصادی روی آورد و در سال 72 ایشان از 500 میلیون دارایی حرف زد.

وی تاکید کرد: محصولی نتوانست سئوالات و ابهامات مجلس را پاسخ بدهد و اگر پاسخ می داد فراکسیون اصولگرایان به او رای می داد که نداد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: 3 سال پیش مجلس هفتم به محصولی اجازه وزارت نداد و محصولی می گوید در این 3 سال سکوت کرده در حالی که به نظر من او به دولت ظلم کرده چون در این 3 سال هر جا به همراه دولت رفته آن سئوالات و ابهامات را با خود برده است.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی کشور افزود: در انتخابات شوراها بر سر یک اختلاف نظر درباره نحوه شمارش آراء ماهها بر سر نتایج انتخابات بحث بود و حال در رابطه با شما این سئوال مطرح است که شما ستادهای انتخاباتی آقای احمدی نژاد را راه اندازی کرده اید و در انتخابات مجلس هم ستاد راه اندازی کرده اید و خودتان گفته اید با تک تک افراد صحبت کرده اید که در لیست قرار بگیرند بنابراین انتخاب شما یک انتخاب انتخاباتی است هر چند نمی گویم محصولی در انتخابات آینده احمدی نژاد را رئیس جمهور می کند اما افکار عمومی در این رابطه سئوالاتی دارند.

فلاحت پیشه با بیان اینکه برخی مرتب می خواهند شرایط فعلی کشور را ویژه جلوه دهند گفت: ما به شرایط ویژه عادت کرده ایم و بر آن غلبه کرده ایم و 30 سال است شرایط کشور ما ویژه است و اگر از ویژه بودن شرایط بترسیم خطرناک خواهد بود و اینکه در شرایط ویژه بهترین تصمیم گرفته شود مهم است.

وی از عدم تعامل دولت با مجلس در معرفی وزیر پیشنهادی کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: رئیس مجلس و نمایندگان از طریق رسانه ها خبر معرفی محصولی را شنیدند و بعد هم که در جلسه فراکسیون اصولگرایان محصولی رای نیاورد چرا دولت به نظر مجلس توجه نکرد و اگر آقای محصولی فداکارانه پذیرفته بود وزیر شود باید فداکارانه کنار می رفت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: دولت در پایان کار است و شاید مصلحت گرایانه عمل کند اما مجلس هشتم در آغاز راه است و اصولگرایانه عمل می کند و تصمیم می گیرد.